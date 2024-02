Casa Vintage Festival. Des voitures de collection mises aux enchères  

C’est une vente aux enchères inédite qui attend ce samedi 24 février à 10 heures les passionnés de l’automobile de collection dans le Royaume. Prévue au sein de l’Automobile Club du Maroc à Bouskoura, elle accueillera des véhicules de légendes dans un état de restauration de belle facture. Il va sans dire que ces mêmes véhicules trouveront, à coup sûr, leurs nouveaux propriétaires.

C’est à l’occasion du Casa Vintage Festival qui se déroule du 21 au 25 février courant au siège de l’Automobile Club du Maroc que ces véhicules défileront sous le regard du public et à la plus grande joie des amateurs et autres collectionneurs de véhicules d’époque. Dans le détail, chaque voiture exposée sera accompagnée d’une fiche technique détaillée, fournissant des informations cruciales sur leur historique et leurs caractéristiques techniques. Par ailleurs, un expert sera à la disposition des acheteurs intéressés afin de les guider et surtout de répondre à toutes leurs interrogations.

Lire aussi | La Dacia Spring s’offre un profond lifting [Vidéo]

Une vente aux enchères qui sera orchestrée par un commissaire-priseur expérimenté. Concernant le déroulé de cette vente, chaque voiture sera présentée dans un ordre établi, et le commissaire-priseur annoncera la mise à prix. Pour participer, il suffira de faire un signe clair en levant la main, la voiture étant adjugée au plus offrant. Ainsi, le meilleur enchérisseur deviendra le nouveau propriétaire de la voiture de ses rêves.

Quid des voitures présentes ? Les amateurs du genre ne devraient guère rester insensibles au charme de quelques modèles exceptionnels qui ont été pour la plupart des succès commerciaux, mais qui, surtout, ont marqué des générations de Marocains, tant ces mêmes modèles ont laissé leurs empreintes dans l’imaginaire collectif. Au programme, une Ford Mustang V8, une Peugeot 403, une Chrysler Plymouth P24, une Mercedes 230 coupé, une Renault 4CV, une Mercedes 220 B, une Peugeot 203, une Fiat 124 Spécial, une Simca 1501, une Desoto Firedome, une Citroën 2 CV, une Citroën Traction et une Trumph TR6 seront les stars automobiles qui défileront, parées de leurs plus beaux atours, pour séduire les amateurs du genre.