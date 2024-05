OVHcloud et Orange Maroc signent des alliances stratégiques pour développer le Cloud en Afrique

À l’occasion du GITEX AFRICA 2024, OVHcloud et Orange Maroc ont annoncé des partenariats stratégiques, renforçant la position du Maroc comme hub technologique en Afrique.

OVHcloud déploie sa première Local Zone en Afrique

OVHcloud, le leader européen du cloud computing, annonce le lancement de sa première Local Zone en Afrique, à Rabat, au Maroc, lors du GITEX AFRICA 2024. Cette initiative souligne l’engagement de l’entreprise à offrir des solutions cloud de confiance et de proximité pour ses clients africains.

La nouvelle Local Zone de Rabat permet à OVHcloud de renforcer sa présence sur le continent et d’offrir des services cloud innovants aux entreprises locales. Avec déjà plus de 6 000 clients au Maroc, OVHcloud vise à consolider ses liens avec l’écosystème numérique marocain.

Lire aussi | Gitex Africa 2024. Plongée au cœur de l’innovation [Vidéo]

Pour ce projet, OVHcloud a noué un partenariat stratégique avec Maroc Datacenter, un spécialiste de la construction et de l’exploitation de centres de données. « Nous sommes ravis d’entrer en partenariat avec le Groupe OVHcloud, un acteur mondial et le leader européen du cloud », a déclaré Abderrahmane Mounir, Président de Maroc Datacenter. « Le lancement d’une Local Zone au Maroc contribuera à renforcer l’écosystème numérique du royaume en offrant des plateformes cloud innovantes et en fournissant aux organisations publiques et privées des services cloud garantissant la souveraineté des données et une faible latence. »

Caroline Comet-Fraigneau, Vice-présidente d’OVHcloud pour la France, le Benelux, l’Afrique et le Moyen-Orient, a souligné l’importance de cette expansion : « Le lancement aujourd’hui de la première Local Zone à Rabat est une étape importante dans la relation d’OVHcloud avec le Maroc et confirme l’ambition du Groupe d’étendre son offre aux organisations opérant en Afrique. »

Lire aussi | CDG Invest et l’ACAPS s’allient pour dynamiser l’écosystème Insurtech au Maroc

OVHcloud prévoit de poursuivre son expansion en Afrique avec des déploiements de Local Zones en Afrique du Sud, au Kenya et en Tunisie d’ici 2025, dans le cadre de son plan de croissance mondiale visant à atteindre 150 Local Zones d’ici 2026.

Orange Maroc s’associe à Amazon Web Services (AWS)

Parallèlement, Orange Maroc a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) lors du GITEX AFRICA 2024. Cette collaboration inédite avec le géant mondial du cloud computing marque une première au Maroc et en Afrique du Nord.

Lire aussi | Au Gitex, les jeunes pousses en quête active de financement

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la volonté du Maroc de devenir un hub technologique de référence en Afrique. « A travers cette alliance, Orange Maroc s’inscrit dans la volonté du Maroc à devenir un Hub Technologique de référence en Afrique », peut-on lire dans la publication d’Orange Maroc sur Linkedin.