Première édition du Morocco Franchise Exhibition à Casablanca

La première édition du Morocco Franchise Exhibition 2025 aura lieu du 12 au 14 février à la Foire des expositions de Casablanca. Les organisateurs s’attendent à accueillir quelque 10.000 visiteurs.

Le salon « ambitionne de se positionner comme l’événement incontournable du secteur de la Franchise au Maroc, mais également du continent », assure la Fédération marocaine de la franchise (FMF), initiatrice de l’événement.

Cette plateforme réunira les acteurs majeurs de l’industrie de la franchise, nationaux comme internationaux, dont les plus grandes enseignes, offrant ainsi une occasion unique d’explorer, de collaborer et de stimuler la croissance du marché et de ses entreprises.

Les enseignes pourront bénéficier de l’occasion pour maximiser la visibilité de la marque, établir des partenariats stratégiques et participer à des conférences animées par des experts du secteur. Les porteurs d’idée et de projet auront l’opportunité de rencontrer les leaders de cette activité et découvrir plus de 100 marques et opportunités de franchise, expliquent les organisateurs.

La Fédération marocaine de la franchise existe depuis 2006, avec l’objectif de développer le modèle de la franchise au Maroc et accompagner ses adhérents dans le développement et la performance de leur enseigne et de leur réseau.