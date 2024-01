Rallye Africa Eco Race. Le Marocain Amine Echiguer contraint à l’abandon

Le pilote marocain Amine Echiguer a jeté l’éponge lors de la 3ème étape du Rallye Africa Eco Race en raison d’une panne mécanique sur sa moto alors qu’il était en tête de sa catégorie.



Auteur d’une performance remarquable lors de la précédente étape, le pilote marocain s’est illustré dès les premiers mètres de course. Auteur d’une progression fulgurante au classement général des motos, il est parvenu à occuper la première place de la catégorie des 450 cm3, malgré les problèmes mécaniques qu’il a dû gérer, notamment au niveau de sa roue arrière.

«Les tentatives de réparer, voire bricoler, la moto ont toutes échoué, car elles n’étaient pas en mesure de garantir ma sécurité lors des prochaines étapes», a souligné le pilote marocain. Avec cet abandon, les couleurs nationales restent défendues par Souad Mouktadiri, engagée dans la catégorie automobile. A noter que l’étape en terre marocaine demeure l’une des plus importantes de l’Africa Eco Race, avec un parcours reliant Nador aux provinces du Sud du Maroc, en passant par Boudnib, M’Hamid El Ghizlane et Assa-Zag.

Rappelons par ailleurs que ce rallye, dont le départ a été donné le 30 décembre dernier de Monaco à destination de Dakar, et qui passe par le Maroc et la Mauritanie, prendra fin le 14 janvier courant. Cette épreuve connait la participation de 125 concurrents, dont 80 dans la catégorie moto et 45 dans les catégories auto, camion et véhicules légers.