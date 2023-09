Relations Maroc-Groupe de la BM-FMI. Les leçons économiques de la méthode Jouahri [Podcast]

Années 80, années 2000, projection dans le futur et les attentes placées dans les Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévu pour se tenir à Marrakech du 9 au 15 octobre 2023. Le témoignage fait par Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM), dans un podcast d’une trentaine de minutes réalisé par le Fonds monétaire international (FMI) à la veille des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, est extrêmement riche d’enseignements sur les défis économiques du Maroc et l’évolution du FMI. Son parcours illustre l’importance des décisions courageuses en période de crise et de l’indépendance des banques centrales. Surtout, il démontre qu’un dialogue constructif entre autorités nationales et institutions internationales est indispensable pour mener des réformes économiques efficaces tout en étant socialement acceptables.

Un parcours politique et économique marqué par des décisions audacieuses et des réformes majeures. Dans cet enregistrement audio de son entretien avec le FMI, Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM), aborde sans détour son expérience en tant que ministre des Finances dans les années 1980, puis en tant que gouverneur de BAM depuis les années 2000. Cet entretien avec Taline Koranchelian, directrice adjointe du Département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, est une occasion unique d’en apprendre davantage sur la longue et éminente carrière du gouverneur et d’obtenir des informations précieuses sur les coulisses de la politique économique et monétaire du Maroc.