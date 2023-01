Retenue à la source : les honoraires de 2022 seraient concernés par le nouveau barème

Lire aussi | Farine subventionnée. Une application informatique pour lutter contre les détournements

La Direction générale des impôts (DGI) précise dans un document sur les mesures fiscales que «ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte, à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de leur facturation». Ceci implique que pour les facture des honoraires émises en janvier 2023 au titre de 2022, ceux-ci devront faire l’objet d’une retenue à la source selon le barème de la loi de finance 2023 et non de 2022.

Il est à rappeler que le taux de l’impôt retenu à la source est réduit de 20% à 5% dans le cas des personnes morales. De plus, il ne concerne que les revenus payés par l’État, les établissements et entreprises publics. Une retenue à la source libératoire concerne les rémunérations des enseignants non-salariés des établissements scolaires et les médecins non soumis à la taxe professionnelle, et la baisse de la retenue à la source pour les contrats d’assurance épargne retraite de 30% à 15%.

Autre amendement, l’augmentation du chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées par l’auto-entrepreneur ou le contribuable soumis au régime de la contribution professionnelle unique, pour le compte d’un même client, et dont le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu par voie de retenue à la source, de 50.000 DH à 80.000 DH.

Les avocats quant à eux ont vu baisser l’avance sur l’IR de 300 DH à 100 DH, avec le prolongement de la durée de l’exonération au profit des nouveaux avocats des avances de 3 ans à 5 ans.