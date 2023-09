Séisme au Maroc. Le tourisme affirme sa résilience et maintient son objectif ambitieux

Malgré le récent séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, avec son épicentre situé dans les villages de la région montagneuse de la commune rurale d’Ighil (à 70 km de Marrakech), le Maroc maintient son cap pour atteindre son objectif de recevoir 13,5 millions de touristes en 2023. Il est donc essentiel de rassurer tous les acteurs de l’écosystème touristique. L’ONMT prend la parole et adresse un communiqué aux tour-opérateurs, aux compagnies aériennes et aux associations nationales de voyage.

Lire aussi | La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]

Dans ce communiqué, il est souligné que les structures hôtelières, construites selon les normes parasismiques, n’ont pas été affectées. Les professionnels de ces établissements ont fait preuve de professionnalisme en répondant aux besoins de leurs clients pendant cette période. Les aéroports marocains fonctionnent normalement, et la plupart des vols à destination et en provenance du Maroc sont maintenus. De plus, de nombreuses compagnies aériennes ont assoupli leurs conditions de report ou de changement de billets, offrant ainsi une flexibilité aux voyageurs.

Les partenaires des professionnels marocains du tourisme maintiennent, dans l’ensemble, leurs activités liées à la destination marocaine. Ils adaptent également leurs offres pour répondre aux besoins de report des clients. Cette solidarité et cette adaptabilité témoignent de la résilience du secteur touristique marocain et de l’engagement des acteurs locaux.

Il est important de noter que les lieux publics, les restaurants, les commerces, les espaces culturels et les musées du pays sont ouverts au public. La situation à Marrakech, l’une des destinations touristiques les plus populaires du pays, est maîtrisée et est revenue à la normale. Les autorités locales ont identifié les bâtiments endommagés dans la médina et ont pris les mesures nécessaires pour les sécuriser.

Lire aussi | Séisme. SM le Roi donne la priorité au programme d’urgence de relogement des sinistrés

En ce qui concerne les réservations, il est souligné que les réservations estivales s’étendent jusqu’en octobre, novembre et décembre. Il est donc crucial de maintenir l’arrivée des touristes. Les statistiques montrent une augmentation significative de 92% des arrivées touristiques au cours du premier semestre de cette année, démontrant ainsi l’attrait continu du Maroc en tant que destination touristique, malgré les récents défis auxquels le pays a été confronté.

Le séisme a principalement touché les villages de la région montagneuse de la commune rurale d’Ighil, située à environ 150 kilomètres de Marrakech. Les autorités marocaines ont rapidement mobilisé les Forces Armées Royales, les services de l’ordre, les équipes de la protection civile et les départements ministériels concernés pour répondre à la situation d’urgence. Sa Majesté le Roi a personnellement supervisé les actions de secours et a donné des instructions pour assurer une assistance rapide aux personnes affectées.

Lire aussi | Edito. Reconstruire sur des bases solides

Dans l’ensemble, la continuité des activités touristiques dans toutes les régions du Royaume témoigne de la résilience du secteur et de l’engagement des autorités et des professionnels du tourisme marocains. Les mesures prises pour garantir la sécurité des touristes, l’ouverture des lieux publics et la flexibilité offerte par les compagnies aériennes contribuent à rassurer les voyageurs et à maintenir l’attractivité du Maroc en tant que destination touristique.