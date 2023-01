Agadir. Bientôt un port sec dans la zone d’accélération industrielle de la commune de Drarga

Un port sec sera prochainement construit à l’intérieur de la zone d’accélération industrielle de la commune de Drarga, à moins de 5 minutes des zones industrielles de Tassila-Agadir, Tassila-Dcheira, Ait Melloul et de la future zone industrielle et logistiques de Leqliaa et à quelques minutes du port d’Agadir.

Pour cela, une importante délégation présidée par Karim Achengli, président du Conseil régional Souss Massa a effectué du 15 au 17 janvier une visite à Tanger Med en vue d’étudier la concrétisation de ce port sec qui sera implanté dans la commune de Drarga.

Lire aussi | Fadwa Ben Saad prend les commandes de Saham Outsourcing Services Fund de Elalamy

« L’objectif de cette visite est de faire un benchmark relatif aux ports secs afin de s’inspirer inspirer de Tanger Med et d’en tirer le meilleur pour la construction du port sec à Agadir qui aura pour vocation l’accompagnement des industriels, des importateurs et des exportateurs de la Région Souss Massa et dans le but de fournir un service plus performante et compétitive, dans un contexte de reconfiguration dynamique des corridors logistiques internationaux », explique Bachir Ahechmoud qui précise que « les deux parties se sont mises d’accord pour poursuivre les rencontres pour la finalisation des protocoles d’accords et des réunions de sensibilisation des futurs usagers de ce port sec ».