Fadwa Ben Saad prend les commandes de Saham Outsourcing Services Fund d’Elalamy

Directrice Mergers and Acquisitions (M&A) et Pilotage des participations internationales de Saham Group, Fadwa Ben Saad succède à Ghita Lahlou à la tête de Saham Outsourcing Services Fund de de l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce.

Nommée en octobre 2014 directrice générale de l’École centrale de Casablanca qui avait accueilli sa première promotion à la rentrée 2015, Ghita Lahlou avait néanmoins conservé ses fonctions au sein du groupe Saham de l’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy où elle présidait les pôles Outsourcing et Santé, en plus d’être conseillère de ce dernier.