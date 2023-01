Maroclear. Mounir Razki succède à Fathia Bennis

C’est une nouvelle page qui se tourne dans l’histoire de Maroclear au Maroc. Appelée en 2007 à diriger Maroclear dont elle est devenue présidente directrice générale depuis mai 2015, soit plus de quinze ans à piloter l’organisme chargé d’assurer la conservation des titres pour le compte de ses affiliés et de gérer le système de règlement-livraison, Fathia Bennis passe la main à Mounir Razki, jusque-là directeur à Bank Al-Maghrib, responsable de la Direction des opérations monétaires et de change. La décision a été prise lors de l’AGO de Maroclear, tenue le vendredi 20 janvier.

Mounir Razki prend ainsi les commandes d’une maison qu’il connait bien. Car, jusque-là, le nouveau patron de Maroclear était l’un des administrateurs de l’institution en tant que représentant de Bank Al-Maghrib.

Au sein de la Banque centrale, Mounir Razki était en charge notamment des activités de mise en œuvre de la politique monétaire dans la gestion de la liquidité et le refinancement des banques, de la gestion des réserves de change dont l’actif sous gestion est de près de 220 milliards de DH. Ses responsabilités couvraient également les activités de surveillance des activités de marché sous la responsabilité de la Banque centrale, c’est-à-dire le marché monétaire, le marché de change, le marché obligataire et le marché des titres de créances négociables.

Quant à Fatiha Bennis, c’est après 17 ans à Bank Al-Maghrib qu’elle avait été appelée en 1998 pour gérer la Bourse de Casablanca en tant que directrice générale pendant trois ans avant d’être nommée en 2000, par le Souverain, directrice générale de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), à une époque où le tourisme a été érigé comme un secteur prioritaire pour le Maroc. Ensuite, elle réintègre le monde de la finance en prenant la tête de Maroclear.

Pour rappel, le Dépositaire Central des valeurs mobilières a été créé en 1997 dans un contexte caractérisé par la dématérialisation des titres et l’adoption d’une série de normes internationales en matière de systèmes de règlement-livraison. Il gère le système de dénouement pour les transactions de bourse et la filière de gré à gré, en adoptant des schémas normalisés, des processus largement automatisés et une sécurité de règlement via le système de paiement de Bank Al-Maghrib.