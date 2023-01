Farine subventionnée. Une application informatique pour lutter contre les détournements

Si une commission interministérielle fixe les dotations en farine subventionnée à accorder aux centres bénéficiaires relevant des différentes préfectures et provinces, en distinguant les quantités à affecter au commerce, à la boulangerie et aux intendances et assimilées, il n’en demeure pas moins que des quantités énormes continuent d’être détournées à travers un circuit où opèrent plusieurs intervenants (minoteries, commerçants, quotataires,…).

Pour lutter contre les fraudes, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a expliqué devant les membres de la chambre des conseillers que son département « va surveiller cette opération et veiller à son bon déroulement via la mise en place d’une application informatique qui permettra de revoir les quotas annuels et cibler de manière efficace les zones les plus vulnérables ». Et d’ajouter que 70% des parts seront consacrées au monde rural et aux périphéries des zones urbaines.

Pour rappel, le système de subvention est très coûteux pour l’Etat. Le budget alloué n’a cessé de progresser au fil des ans. Il a atteint 1,3 milliard de DH en 2020 et 1,5 milliard de DH en 2021. La subvention unitaire est d’environ 150 DH par quintal de blé, sans compter les autres frais liés au stockage.