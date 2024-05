Al Jisr : 25 ans d’engagement pour l’éducation et la formation des jeunes

Depuis sa création en 1999, l’association Al Jisr a été un pilier essentiel pour l’éducation et la formation des jeunes au Maroc. Basée à Casablanca, cette association d’utilité publique joue un rôle crucial en accompagnant les enfants de l’école publique tout au long de leur parcours scolaire.

En célébrant ses 25 ans d’existence, Al Jisr continue de faire le pont entre l’entreprise et l’école publique, offrant aux jeunes chômeurs et en difficulté une chance de grandir et de s’épanouir.

L’association Al Jisr a soufflé ce mercredi 15 mai sa 25ème bougie. En effet, depuis son lancement, Al Jisr a émergé comme un acteur incontournable dans le paysage éducatif et social du Maroc. Fondée à Casablanca, cette association à but non lucratif a obtenu le statut d’utilité publique en 2006, reconnaissant ainsi son engagement envers la jeunesse marocaine.

Al Jisr, qui signifie « le pont » en arabe, incarne pleinement sa mission en servant de lien vital entre le monde de l’entreprise et l’école publique. Au fil des années, l’association s’est concentrée sur l’accompagnement des enfants tout au long de leur parcours scolaire, avec une attention particulière portée aux jeunes chômeurs et ceux en difficulté.

« Avec plus de vingt ans d’expérience à son actif, Al Jisr a su se positionner comme l’une des organisations associatives les plus dynamiques dans le secteur de l’éducation et de la formation au Maroc », a expliqué Zakaria Fahim, président de l’association. En travaillant étroitement avec les écoles publiques, les partenaires du secteur privé et les autorités locales, l’association a mis en place des programmes innovants visant à renforcer les compétences académiques, professionnelles et personnelles des jeunes.

Pour sa part, Mohamed Lahlou, ancien président de l’association, a rappelé que « l’éducation étant une clé essentielle pour l’émancipation des individus et le développement durable de la société, Al Jisr a mis en place des initiatives variées pour répondre aux besoins diversifiés des jeunes Marocains » . Des ateliers de soutien scolaire aux programmes de formation professionnelle en passant par l’organisation d’événements culturels et sportifs, l’association offre un éventail d’opportunités pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de réaliser leur potentiel.

En cette année anniversaire marquant un quart de siècle d’actions et d’engagements, Al Jisr célèbre non seulement son parcours, mais surtout les réussites et les réalisations des milliers de jeunes qu’elle a accompagnés. Car au cœur de la mission d’Al Jisr, se trouve la conviction profonde que chaque enfant mérite d’avoir des opportunités égales d’accéder à une éducation de qualité et de forger son propre avenir.

Grâce à une équipe dévouée de professionnels et de bénévoles, Al Jisr continue d’innover et d’adapter ses programmes pour répondre aux défis actuels et aux besoins émergents des jeunes générations. L’association reste résolument engagée à promouvoir l’éducation inclusive et équitable, à soutenir l’insertion professionnelle des jeunes et à renforcer les liens entre l’école et le monde du travail.

Au fil des ans, Al Jisr a tissé un réseau de partenariats solides avec des acteurs clés du secteur public et privé, créant ainsi des synergies fructueuses pour maximiser l’impact de ses actions. Ensemble, ces collaborations ont permis de mettre en place des solutions novatrices pour relever les défis de l’éducation et de la formation des jeunes au Maroc.