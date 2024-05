La prise de contrôle de Société Générale Maroc par MHE notifiée au Conseil de la Concurrence

Le Conseil de la Concurrence a été saisi des deux projets de concentration économique, impliquant la prise de contrôle par le Groupe Saham, dirigé par Moulay Hafid Elalamy, de la Société générale Maroc et de la Marocaine Vie.

Ces opérations concernent la prise de contrôle exclusif de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) par Saham Finances S.A et l’acquisition de La Marocaine Vie (LMV) par Saham Horizon S.A. Ces mouvements stratégiques pourraient restructurer significativement le paysage financier marocain.

Saham Finances prend le contrôle de SGMB

Le premier communiqué du Conseil de la Concurrence détaille le projet de Saham Finances d’acquérir 57,67% du capital social et des droits de vote de la Société Générale Marocaine de Banques. Cette acquisition conférera à Saham Finances un contrôle exclusif sur SGMB. Saham Finances, société anonyme de droit marocain, dispose d’un capital social de 1.232.825.100 dirhams et se spécialise dans la prise de participations dans divers secteurs économiques. SGMB, avec un capital social de 2.152.500.000 dirhams, est une institution bancaire de premier plan, offrant des services dans la banque commerciale, le crédit à la consommation, la banque participative, le leasing, ainsi que dans la distribution et l’intermédiation en assurance.

Lire aussi | Société Générale. Une affaire en or pour Moulay Hafid Elalamy !

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la Concurrence invite les tiers intéressés à faire connaître leurs observations sur cette opération dans un délai de dix jours, soit jusqu’au 27 mai 2024.

Saham Horizon acquiert La Marocaine Vie

Le second communiqué porte sur l’acquisition de 50,98% du capital social et des droits de vote de La Marocaine Vie par Saham Horizon S.A. Saham Horizon, également une société anonyme de droit marocain avec un capital social de 119.553.400 dirhams, se concentre sur la prise de participation dans des entreprises actives dans divers secteurs. La Marocaine Vie, avec un capital de 231.750.000 dirhams, est spécialisée dans les assurances de personnes, offrant des produits d’assurance vie et de capitalisation.

Lire aussi | MHE, serial entrepreneur

Ces deux projets de concentration sont soumis à l’examen rigoureux du Conseil de la Concurrence, dont le rôle est de s’assurer que ces opérations ne portent pas atteinte à la concurrence sur le marché. Les informations fournies par les parties notifiantes sont actuellement analysées, bien que leur publication ne préjuge pas de la décision finale du Conseil.

Le Conseil de la Concurrence a jusqu’au 27 mai 2024 pour recueillir les avis des tiers intéressés et évaluer l’impact de ces opérations sur la concurrence, garantissant ainsi un environnement économique équilibré et compétitif.