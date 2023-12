Attijari Global Research : consensus sur la stabilité du taux directeur de la banque centrale

Attijari Global Research (AGR) révèle qu’un consensus « quasi-unanime » en faveur du maintien du taux directeur de Bank Al-Maghrib (BAM) émerge parmi les investisseurs financiers, en prévision de la prochaine réunion annuelle prévue le 19 décembre. Un sondage mené auprès de 35 investisseurs influents du marché financier marocain indique que 96% d’entre eux anticipent un statu quo du taux directeur, tandis que seulement 3% envisagent une baisse de 25 points de base (PBS).

Les investisseurs étrangers affichent une conviction totale, avec une probabilité de 100% pour le maintien du taux directeur en décembre 2023. Cependant, bien que le consensus actuel prévoie la poursuite de la pause entamée en juin, une prudence accrue est recommandée, laissant entrevoir un possible changement de cap en 2024.

Malgré un contexte mondial agité, caractérisé par des tensions au Proche-Orient et des risques de récession en Europe, l’économie marocaine demeure résiliente, comme souligné par un rapport récent de la Banque mondiale. BMCE Capital Global Research révèle que la Banque mondiale aligne ses prévisions de croissance avec les principales institutions marocaines, révisant à la hausse ses estimations pour 2023 à +2,7%.

Le consensus local, incluant les personnes physiques et les institutionnels, attribue une probabilité de 99% au maintien du taux inchangé en décembre. Les acteurs de référence accordent une probabilité de 94% au statu quo du taux directeur et de 6% à une baisse de 25 PBS.

Après trois hausses consécutives totalisant 150 points de base, BAM avait opté en juin dernier pour une pause, maintenant le taux directeur à 3%. Cette décision avait été motivée par la nécessité de laisser le temps aux mesures prises d’impacter l’économie réelle. Dans les prochaines réunions, le Conseil de BAM évaluera l’effet cumulé des hausses précédentes, ainsi que l’impact des mesures gouvernementales de soutien économique.

La politique monétaire restera sous étroite surveillance, BAM s’engageant à maintenir une approche prudente et réactive pour assurer la stabilité économique. La décision finale de maintenir le taux directeur inchangé aura des répercussions sur les conditions de crédit, les taux d’intérêt et les perspectives économiques du Maroc, signalant une confiance dans l’économie et les efforts de stimulation de la croissance.

Les acteurs économiques et les investisseurs restent attentifs aux prochaines décisions de BAM, qui devront prendre en compte l’évolution de la conjoncture économique et les mesures de soutien en cours.