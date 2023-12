Autocaz lance son «Festival d’occasion»

Autocaz vient tout juste de lancer pour cette fin d’année son «Festival d’occasion», un événement qui se tiendra jusqu’au 31 décembre prochain. La filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente, l’intermédiation et la reprise de véhicules d’occasion en profite pour présenter durant cette période une sélection de véhicules multimarques à prix compétitifs avec, en prime, des solutions de financement taillées sur mesure.

Parmi les offres proposées, on retrouve notamment la reprise multimarque. Justement pour cette dernière, Autocaz s’engage à rendre le processus de reprise aussi fluide et agréable que possible, avec des prix très compétitifs sur une variété de véhicules multimarque. Et ce n’est pas tout puisque la vignette 2024 est offerte pour tout achat d’un véhicule d’occasion.

En ce qui concerne la garantie et l’assistance, tous les véhicules Autocaz sont garantis et bénéficient d’une assistance 24/24. Selon l’opérateur, chaque véhicule est soumis à une expertise approfondie, mettant en avant la précision du processus d’évaluation. Faut-il souligner que plus de 500 véhicules sont disponibles à la vente, avec des prix variés et attractifs.

En plus de ces offres, Autocaz indique proposer également des solutions de financement avantageuses, telles que le produit «Buy Back».Ce dernieroffre aux clients la possibilité de rouler dans le véhicule de leur choix, tous les 2 à 4 ans, avec de faibles niveaux d’apport et des mensualités selon leur budget.

Au moment de signer le contrat, le client sélectionne son apport et la durée de location du véhicule. Pendant le contrat, il paie des mensualités inférieures aux formules de financement classiques en raison de la valeur résiduelle préalablement fixée. À la fin du contrat, il peut choisir entre trois options : échanger son véhicule pour un autre d’occasion, conserver son véhicule en payant la valeur résiduelle, ou restituer le véhicule.

À noter que des crédits à 0% d’intérêt ou sans apport sont proposés, offrant la possibilité de sélectionner des mensualités fixes et la durée du crédit, s’étendant jusqu’à 72 mois. Par ailleurs, la Location avec Option d’Achat (LOA) offre aux clients la possibilité de louer un véhicule pour une période préétablie, avec la possibilité de l’acquérir à la fin du contrat. Le différé de paiement qui offre la flexibilité de régler votre achat deux à trois mois plus tard, avec la possibilité de choisir entre février 2024 ou mars 2024. Cela permet ainsi au client de planifier son budget selon ses préférences et ses besoins financiers.

«Chez Autocaz, nous nous efforçons constamment de répondre aux besoins et aux attentes de nos clients, et cet événement marque une occasion spéciale pour célébrer notre engagement envers l’excellence dans le secteur des véhicules d’occasion», indique Sanaâ Zagouri. Et la Directrice du pôle Auto Hall Occasion de poursuivre : «je tiens à inviter nos clients à explorer le Festival d’occasion Autocaz, disponible jusqu’au 31 décembre 2023 dans nos trois mégastores à Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi qu’au nouveau point de vente au siège Auto Hall de Casablanca. C’est l’occasion parfaite de trouver le véhicule idéal, accompagné d’offres exceptionnelles et d’une expérience d’achat inégalée».