CAN 2023 : Afrique du Sud Vs Mali, choc de la quatrième journée

Au programme aujourd’hui, le Burkina Faso affrontera la Mauritanie, à 15h, pour le compte du groupe D, puis dans le groupe E, la Tunisie jouera la Namibie, à 19h, tandis que le choc de cette journée opposera l’Afrique du Sud au Mali, à 21h.

Trois matches au programme de cette 4è journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023. Alors que les deux premiers semblent équilibrés, la troisième rencontre Afrique du Sud Vs Mali, en clôture de cette journée promet d’être particulièrement disputée.

Lire aussi | Souvenirs : 24 mars 1976. Comment ce dimanche à Addis-Abeba, le Maroc est devenu Champion d’Afrique

Hier, le Sénégal a entamé la défense de son titre de champion d’Afrique sur les chapeaux de roue après son étincelante victoire face à son voisin de la Gambie (3-0), alors que le Cameroun et l’Algérie ont été acculés au partage des points, lundi, pour le compte de la 1ère journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023).

Dans le groupe C, les « Lions » se sont imposés sur des buts signés Pape Gueye (4) et Lamine Camara (52, 86), contre des « Scorpions » réduits à dix avant la pause, après l’exclusion d’Ebrima Adams (45+8), pour un coup de coude à Lamine Camara. Cette rencontre avait tout d’un match piège pour les Sénégalais face aux Gambiens, surprenants quart-de-finalistes lors de la dernière édition au Cameroun. Néanmoins, la logique a été respectée lors de ce duel de voisins.

De leur côté, les Lions Indomptables, qui avaient affaire à des Guinéens plus déterminés, ont été surpris dès la 10è minute par un but de Mohamed Bayo. Même s’ils ont dominé la partie, surtout après l’exclusion du capitaine du « Syli National » François Kamano juste avant la pause, ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, suite à l’égalisation signée Franck Magri (51è). A l’issue de cette première journée dans le groupe C, le Sénégal est en tête avec 3 points. Le Cameroun et la Guinée comptent 1 point chacun. La prochaine journée réserve un choc entre le Sénégal et le Cameroun le 19 janvier, tandis que la Guinée jouera face à la Gambie.

Lire aussi | CAN 2023 : Le Cap-Vert crée la surprise en s’imposant face aux Black Stars

Dans le groupe D, l’Algérie, qui a pourtant bien entamé son match face à l’Angola, en ouvrant le score dès la 18è minute par l’entremise de Baghdad Bounedjah, a fini par concéder le but de l’égalisation en seconde période sur un pénalty transformé par Mabululu (68è).

Programme du mardi 16 janvier :