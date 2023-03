Challenge : N°873 • Du 10 au 16 mars 2023￼

Dossier

Ces femmes qui osent et s’imposent

La tradition de Challenge a été, jusqu’ici, de donner la parole à des femmes du Maroc, actives, participant à la dynamique du Royaume ici et là, dans des métiers aussi habituels que singuliers, une parole pour faire le point sur la condition féminine en général, au Maroc en particulier. Nous avons, depuis plus de 10 ans, ‘’raconté’’ toutes ces femmes, à travers leurs parcours professionnels et académiques, leurs actions remarquées et remarquables.

Actu

L’école marocaine face à l’urgence de lucidité sur l’héritage du protectorat français

Il est grand temps de présenter Lyautey et les autres officiers coloniaux français pour ce qu’ils étaient en réalité : des agents des ambitions impérialistes de la France et des promoteurs du mythe de la mission civilisatrice de la République française. Dans ce numéro, nous abordons deux volets importants : la puissance économique marocaine au service de la France et comment la France a tenu à monopoliser le Maroc pour son prestige impérial.