Gare de Rabat Agdal : une tour multiplex et un centre commercial tardent à voir le jour

En effet, ceux qui ont bien vu la maquette de ce méga projet urbain lancé, en marge de l’inauguration du premier train à grande vitesse du Maroc (et de l’Afrique), se rappellent de cette composante immobilière importante que les responsables de l’ONCF (Office national des chemins de fer) annonçaient en grande pompe lors des présentations institutionnelles et à la presse.

Il faut dire qu’un appel à manifestation d’intérêt avait bel et bien été lancé en début 2019 par l’Office dirigé depuis 2004 par Mohamed Rabie Khlie et ce, pour désigner des investisseurs qui allaient aménager, développer, commercialiser ce méga-projet et notamment le centre commercial qui devait en être le cœur battant. Dans un tel exercice, l’ONCF était accompagné par deux conseillers, en l’occurrence Valyans Consulting et Burj Finance. Mais, depuis le printemps, période où l’heureux adjudicataire devait être annoncé, c’est le black-out total tant du côté des dirigeants de l’ONCF que celui de son ministère de tutelle.

En attendant, et outre les plateaux de bureau et l’hôtel qui auraient pu enrichir l’offre hôtelière et en immobilier professionnel dans une zone qui en a grandement besoin, ce sont également près d’une centaine de magasins qui manquent toujours à l’appel de l’offre commerciale de la capitale administrative du pays.

Ce projet sera-t-il relancé un jour, au grand bonheur des Rbatis et des millions de voyageurs qui fréquentent chaque année la gare Rabat Agdal (la plus grande d’Afrique), ou serait-il repoussé aux calendes grecques de l’administration comme tant d’autres ? A suivre…