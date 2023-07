La start-up Agenz boucle la levée de 13 MDH pour accélérer la fluidité des transactions

Bonne nouvelle pour les frères Belkeziz et leur ambition de fluidifier les transactions immobilières au Maroc ! Agenz, la première plateforme d’estimation immobilière en ligne au Maroc, vient de réaliser une levée de fonds record de 13 millions de dirhams lors d’un tour de financement de pré-série A. Cette importante injection de capital a été menée par Azur Innovation Fund, Maroc Numeric Fund II et Beenok, un fonds d’investissement international. L’investissement massif témoigne de la confiance des investisseurs dans la vision d’Agenz et dans sa capacité à transformer le marché immobilier au Maroc.

La start-up fondée en 2021 par les frères Malik et Badr Belkeziz s’est démarquée en proposant une plateforme innovante, agenz.ma, offrant des estimations immobilières en ligne basées sur l’intelligence artificielle, ainsi que des données de marché continuellement collectées et analysées par une équipe d’experts de l’immobilier. Avec plus de 150 000 utilisateurs mensuels et 5 000 nouvelles estimations de biens chaque mois, Agenz est devenue une référence pour les vendeurs et les acheteurs immobiliers au Maroc. Malik Belkeziz, PDG et co-fondateur d’Agenz, déclare : « Ces deux premières années nous ont permis de construire la base de données immobilières privée la plus complète du marché. Nous avons également apporté de la transparence à nos utilisateurs grâce à des estimations en ligne d’une précision inégalée, avec une marge d’erreur de 5%, et ce dans toutes les villes du Royaume. »

Bien plus que de l’estimation immobilière

L’objectif d’Agenz va au-delà de l’estimation immobilière. Grâce à cette levée de fonds, la start-up compte utiliser ses bases de données et sa technologie pour offrir à ses utilisateurs un processus d’achat-vente fluide et simplifié, en particulier pour les classes moyennes ayant besoin de transparence et de liquidité. Malik Belkeziz ajoute : « Notre objectif est de permettre dès 2024 à ceux qui le souhaitent, d’accéder à la propriété ou de vendre leur bien dans un délai maximum de 10 jours, financement immobilier inclus. » Pour atteindre cet objectif ambitieux, Agenz bénéficie d’un réseau de près de 1 000 agences immobilières et promoteurs présents sur sa plateforme dans tout le royaume, ainsi que de partenariats établis avec les grandes banques marocaines ces derniers mois.

Une offre complète

Lancée en 2021, la plateforme Agenz.ma offre une expérience immobilière en ligne complète aux Marocains. En plus de l’estimation immobilière, elle propose des milliers d’annonces soigneusement sélectionnées à travers tout le Maroc, ainsi qu’un portail pour l’accès au crédit immobilier. Cette levée de fonds significative permettra à Agenz d’accélérer sa croissance et d’élargir son impact sur le marché immobilier marocain. Avec sa vision novatrice et sa technologie de pointe, la start-up est en bonne voie pour révolutionner le secteur immobilier au Maroc. Grâce à l’investissement record de 13 millions de dirhams, Agenz pourra renforcer son offre de services et concrétiser son objectif de rendre les transactions immobilières plus fluides et accessibles à tous.

Précision, fiabilité, transparence

L’utilisation de l’intelligence artificielle et des données de marché recueillies par Agenz permettra aux utilisateurs de bénéficier d’estimations immobilières précises et fiables, réduisant ainsi les incertitudes liées aux transactions. De plus, la plateforme facilitera le processus d’achat-vente en proposant des solutions innovantes, telles que des partenariats avec les banques pour simplifier l’accès au financement immobilier. Cette initiative de simplification des transactions immobilières aura un impact significatif sur les classes moyennes marocaines, qui seront en mesure de réaliser leurs projets immobiliers plus rapidement et avec plus de transparence. En offrant un délai maximum de 10 jours pour l’acquisition ou la vente d’un bien, Agenz contribuera à stimuler le marché immobilier et à répondre aux besoins urgents des propriétaires et des acheteurs. Ainsi, l’implication d’Agenz dans le secteur immobilier va au-delà des estimations et des transactions. Grâce à son partenariat avec un vaste réseau d’agences immobilières et de promoteurs, la start-up sera en mesure d’offrir une expérience complète aux utilisateurs, en mettant à leur disposition un large éventail de biens immobiliers à travers tout le Maroc.