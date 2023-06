Le Maroc dépose plainte contre Derraji

Le commentateur foot algérien à la chaine qatarie BeInSport, Hafid Derraji, persiste dans son comportement provocateur à l’égard du Maroc. Le secrétaire général du parti du Mouvement populaire (MP) a décidé de le remettre à sa place.

Il a dépassé les bornes. Cette fois c’est le secrétaire général du MP Mohamed Ouzzine qui a décidé de porter plainte contre Derraji pour récidive de manque de respect à un Etat et son peuple. Il use dans ses commentaires censés être professionnels pour dénigrer le Maroc, jouant bien le rôle d’un porte-parole improvisé et vulgaire de la junte militaire de son pays.