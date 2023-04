Le Maroc pourrait bientôt implanter son étendard sur la Lune

Le projet de la startup israélienne Space IL, dans sa tentative après l’échec de la première en 2019 intéresse plusieurs pays y compris des signataires des Accords d’Abraham, dont le Maroc, qui a manifesté sa volonté de faire partie de l’aventure après les Emirats arabes unis, rapporte Ledesk. Et de préciser que des ingénieurs marocains pourraient rejoindre l’équipe israélienne dans une nouvelle mission prévue en 2024. D’un coût de 100 millions de dollars, Beresheet 2 sera composée de trois vaisseaux spatiaux : un orbiteur qui restera dans l’espace pour réaliser un révolutions lunaires et deux alunisseurs qui iront se poser sur la surface de l’astre mort. La mission bénéficie de l’important soutien de la NASA à travers un partenariat. L’a puissante agence spatiale américaine devra fournir ses systèmes de communication essentiels pour suivre les sondes spatiales pendant la phase critique de l’alunissage.

Beresheet1 était une mission privée sur la Lune par l’organisation israélienne à but non lucratif SpaceIL. Conçu pour remporter le Google Lunar XPrize de 20 millions de dollars, aujourd’hui disparu, Beresheet1 était destiné à inspirer davantage d’Israéliens à poursuivre une carrière dans les STEM. Beresheet1 a réussi à atteindre la Lune, mais s’est écrasé le 11 avril 2019. En plus de fournir des images haute résolution depuis la surface, Beresheet1 aurait mesuré le champ magnétique sur son site d’atterrissage à Mare Serenitatis, qui présente des anomalies magnétiques détectées par Kaguya, Lunar Prospector et la mission Luna 21.

Comprendre le magnétisme de la Lune nous renseigne sur son histoire. Alors que la Terre a un champ magnétique global causé par le barattage continu du métal liquide près du noyau, la Lune n’en a pas. Mais il y a 3,6 milliards d’années, la Lune avait un champ magnétique tout aussi puissant que celui de la Terre. Lorsque les roches en formation nouvelle se solidifient à partir de leur état fondu, elles enferment les traces du champ magnétique ambiant à l’époque. En examinant l’âge de différentes régions et la force du champ magnétique incrusté dans les roches, les scientifiques peuvent reconstituer l’histoire de la Lune.

Fin 2020, SpaceIL a annoncé un plan de lancement de Beresheet2 en 2024. La mission comprendra deux atterrisseurs et un orbiteur, et les enfants, les étudiants et les scientifiques du monde entier pourront communiquer avec l’orbiteur et effectuer des expériences. La mission s’appuiera sur les enseignements tirés de Beresheet1.