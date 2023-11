L’ONCF lance un appel à concurrence pour acquérir 168 trains pour 16 MMDH

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé un appel à concurrence visant l’acquisition de 168 trains, représentant un investissement de 16 milliards de dirhams (MMDH).

Cette initiative s’inscrit dans la vision éclairée du Roi Mohammed VI pour renforcer le réseau ferroviaire en tant que choix privilégié pour une mobilité durable et inclusive. Le projet, qui comprend 150 trains pour les services inter-villes, les trains navettes rapides et métropolitains, ainsi que 18 trains à grande vitesse pour les extensions des lignes à grande vitesse, vise à améliorer la connectivité territoriale et à offrir des solutions de mobilité innovantes, efficaces et intelligentes. L’objectif de cette acquisition est de répondre à la croissance significative du trafic voyageurs, de remplacer une partie de la flotte arrivée en fin de vie et d’assurer les liaisons sur la future extension de ligne à grande vitesse vers Marrakech, ainsi que le service de proximité dans les régions de Casablanca et Rabat.

Au-delà de l’achat des trains, l’ONCF aspire à créer un écosystème industriel ferroviaire marocain, générant des impacts économiques et sociaux tels que la création d’emplois, le renforcement du tissu industriel national, et un taux d’intégration local visant à rendre le Royaume compétitif à l’échelle continentale et mondiale.

En septembre 2022, l’ONCF avait lancé un Appel à manifestation d’intérêt international (AMI) pour identifier des acteurs intéressés, stimuler la concurrence et recueillir des informations sur les compétences des parties concernées. Suite à cet AMI, dix expressions d’intérêt ont été reçues de la part de la majorité des constructeurs internationaux de matériel roulant.

L’appel à concurrence actuel, articulé autour de trois composantes, concerne l’achat des trains, la mise en place d’un partenariat pour la maintenance (avec la création d’une structure commune entre l’ONCF et le constructeur retenu assurant la maintenance courante et industrielle des trains), et le développement industriel. Le constructeur retenu devra porter un projet de développement industriel, incluant la construction d’une unité industrielle de fabrication et le développement d’un écosystème ferroviaire de fournisseurs et sous-traitants avec une ambition exportatrice similaire à celle des industries automobiles et aéronautiques.

En raison de l’importance et de la complexité du projet, l’ONCF a opté pour la procédure du dialogue compétitif, se déroulant en plusieurs étapes conformément aux règlements en vigueur. En plus de répondre aux besoins de mobilité durable, ce projet majeur contribuera à mieux préparer le pays pour l’événement sportif mondial de 2030, coorganisé avec l’Espagne et le Portugal.