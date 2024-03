LGV Kénitra-Marrakech: Plus de 3 MMDH pour l’appel d’offres concernant les installations signalisation et télécommunications

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) lance un appel d’offres national pour la réalisation des installations de signalisation et de télécommunications sur la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech.

Cet appel d’offres présente une estimation préliminaire de coût des prestations à hauteur de 3 200 000 000,00 dirhams.

Le marché aura pour objet la réalisation des installations de signalisation et de télécommunications sur la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech. Il est à noter que la durée globale préliminaire de réalisation des prestations est estimée à 4 ans. De plus, la date prévisionnelle de commencement d’exécution du marché est fixée au 01 janvier 2025.

La procédure de dialogue compétitif sera utilisée pour la passation de ce marché. Cette procédure permettra un échange approfondi entre l’ONCF et les concurrents afin de définir les solutions les plus adaptées aux besoins du projet.

Les concurrents intéressés peuvent déposer leurs plis par voie électronique. Cette modalité vise à faciliter le processus de soumission et à garantir une plus grande accessibilité à l’appel d’offres.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 27 juin 2024 à 9h00. Les soumissionnaires sont invités à respecter scrupuleusement cette échéance afin de participer à la concurrence pour ce projet majeur dans le domaine ferroviaire au Maroc.