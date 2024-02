LGV Marrakech-Agadir. Voici les trois stations destinées aux passagers et celle dédiée aux marchandises

Trois stations pour passagers et une dédiée aux marchandises sont prévues dans le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) devant relier Marrakech à Agadir. La révélation a été faite par le chef de la délégation de la société China Railway Design Corporation (CRDC), en charge des études du projet, rapporte Bladi.

Quelques mois après le lancement des études d’avant-projet sommaire pour la future Ligne à Grande Vitesse (LGV) devant relier Marrakech à Agadir, le chef de la délégation de la société China Railway Design Corporation (CRDC), en charge des études du projet, a révélé lors d’une rencontre avec le gouverneur de la province de Chichaoua, à laquelle ont pris part des élus de la province, les emplacements plus précis des stations. Selon Bladi, le responsable chinois a indiqué que trois stations dédiées aux passagers seront érigées le long de la LGV. Sidi Zouine, Chichaoua et Agadir seront ainsi dotées d’infrastructures modernes adaptées aux besoins des voyageurs.

Lire aussi | Le leader turc de la chaussure s’invite au capital de Shoeleven Company de la famille Jettou

En outre, une station dédiée au transport de marchandises sera implantée à Agadir, renforçant ainsi les capacités logistiques de la région.

La future LGV Marrakech-Agadir permettra de réduire drastiquement le temps de trajet de voyage de plus d’une heure et demie par rapport à la ligne ferroviaire classique.

Le responsable a également souligné l’impact positif de ce projet sur la vie et le quotidien des citoyens, mettant en avant la réduction du temps de voyage de plus d’une heure et demie, comparé aux trains classiques, a souligné le chef de la délégation de la société chinoise CRDC, cité par Bladi.

Lire aussi | Aviculture. Le champion marocain vend une de ses filiales à l’émirati Invictus Investment Company

La LGV pourra rouler à une vitesse allant jusqu’à 320 km/h dans les zones planes et à une vitesse plus réduite de 220 km/h dans les zones montagneuses difficiles comme la région d’Arcan pour les passagers

La LGV pourrait aller à une vitesse de 320 km/h dans les zones planes, et à une vitesse plus réduite de 220 km/h dans les zones montagneuses comme la région d’Argana.

Quant aux trains de marchandises, leur vitesse sera limitée à 100 km/h dans les zones planes et à 70 km/h dans les régions montagneuses.