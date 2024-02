Aviculture. Le champion marocain vend une de ses filiales à l’émirati Invictus Investment Company

Le premier groupe industriel de la filière avicole au Maroc, Zalar Holding, fondé par Mohammed Chaouni Benabdallah, a cédé le contrôle du trader Graderco SA et ses filiales, notamment Alimaroc, Aligrains et Négoce Grain Tamou, à l’émirati Invictus Investment Company. Le groupe familial a vendu 60% des parts de sa filiale mais garde le reliquat.

La société émiratie « Invictus Investment Company » met la main sur un des leaders de l’import-export agricole au Maroc. L’entreprise cotée à Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), vient en effet de prendre le contrôle du trader marocain Graderco SA et des ses filiales, notamment Alimaroc, Aligrains et Négoce Grain Tamou.

Celles-ci étaient jusque-là détenues par le premier volailler du royaume, Zalar Holding, un groupe familial fondé en 1974 par Mohammed Chaouni Benabdallah et aujourd’hui piloté par son petit fils Driss ChaouniBenabdallah. Le groupe Zalar vend 60% des parts de cette filiale, spécialisée dans le négoce de matières premières agricoles destinées à l’industrie de la nutrition animale et humaine, qu’il a créée en 1994 mais garde le reliquat.

Mais dans le secteur de l’aviculture, l’on s’interroge sur les raisons qui ont poussé le groupe de la famille Chaouni à céder la majorité de son joyau.

Il y a dix ans, Zalar possédait deux terminaux de stockage de matières premières au Maroc, à Casablanca et Jorf Lasfar. Actuellement le groupe en compte quatre. Les filiales de négoce de Zalar sont les uniques acteurs locaux à être présents dans tous les ports céréaliers du Maroc. Ces capacités ont jusque-là procuré un avantage stratégique au groupe, qui pouvait désormais acheminer de larges cargaisons de marchandises et procéder aux déchargements dans différents ports, au lieu de décharger en vrac à Casablanca et de transporter à partir d’un point unique les marchandises par camions. Le pôle négoce du groupe est devenu un leader sur le marché marocain, avec 3 millions de tonnes par an.

Fondé en 1974 à Fès, le groupe s’est imposé comme le champion national du secteur avicole. Avec 3 000 collaborateurs répartis en 12 filiales, dont une au Sénégal et une en Mauritanie, le groupe familial qui avait réalisé 8 milliards de DH en 2021 en dépit de l’impact de la pandémie de Covid-19, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur sur cinq secteurs d’activités : négoce de matières premières, nutrition animale, accouvage, élevage et abattage et transformation.

Soutenu par deux actionnaires minoritaires de référence, le japonais Mitsui (37,8 %) et l’américain Seaboard (11,2 %), Zalar Holding, majoritairement détenu par leconglomérat de la famille Chouani (51 %), poursuit aujourd’hui un double objectif : consolider sa domination marocaine et relancer son expansion sur le continent, en commençant par l’Afrique de l’Ouest.

Pour sa part, avec cette acquisition dont le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, Invictus Investment continue également son expansion en Afrique. En effet la société émiratie, peu après sa création, a rapidement étendu ses ramifications au continent africain en s’implantant au Soudan, en Egypte et au Tchad. Présente dans une cinquantaine de pays dans le monde, Invictus a généré plus de plus d’un milliard d’euros de chiffres d’affaires lors de son dernier exercice, clos en juin dernier.

Déjà en juillet dernier, elle avait annoncé son intention de s’implanter en Afrique du Nord et de l’Est par le biais et d’acquisition et de co-entreprises avec des entités locales de premier plan dans la région, notamment au Maroc.

Si le trader marocain Graderco se spécialise dans le négoce et le stockage de céréales et dérivés, comme le maïs, le soja ou le blé, l’émirati Invictus offre à travers sa filiale « Invictus Trading FZE », spécialisée dans le négoce de matières premières, un portefeuille diversifié de matières premières avec une gamme complète de services tout au long de la chaîne de valeur (sourcing, achat, transport et logistique, traitement, et trading). La gamme de produits comprend notamment les céréales, le sucre, les graines oléagineuses, les huiles comestibles, les produits de nutrition animale, les légumineuses, la gomme arabique et les viandes.