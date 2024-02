Le leader turc de la chaussure s’invite au capital de Shoeleven Company de la famille Jettou

La famille de l’ancien Premier ministre Driss Jettou ouvre le capital de Shoeleven Company au leader turc de la chaussure Flo Magazacilik Ve Pazarlama à travers la filiale marocaine de ce dernier, en l’occurrence Flo Retail & Shoes MA. Une opération qui intervient pour les Jettou après la perte ces dernières années de deux de leurs associés, notamment la famille Jouahri et la société Zinafrik.

Un nouvel investisseur de poids s’invite au capital de Shoeleven Company de la famille Jettou. Il s’agit de Flo Retail & Shoes MA. Cette entreprise n’est autre que la filiale marocaine de Flo Magazacilik Ve Pazarlama, le leader incontesté du marché turc de la chaussure. FLO Retailing, qui emploie directement plus de 10 000 personnes et vend plus de 55 millions de paires de chaussures par an via un réseau de 640 magasins.

Concrètement, l’opération porte sur l’acquisition par le géant turc à travers sa filiale marocaine et de la famille Jettou du contrôle conjoint de Shoeleven Company, spécialisée dans la fabrication des chaussures, et dirigée jusque-là par Boubker Jettou.

Lire aussi | Aviculture. Le champion marocain vend une de ses filiales à l’émirati Invictus Investment Company

Il faut dire que ces deux acteurs de l’industrie de la chaussure se connaissent bien. Déjà, en septembre 2021, ils ont signé un contrat de partenariat stratégique pour la production de chaussures de sport synthétiques qui a pris forme avec la création d’une usine dernière génération au Maroc (inaugurée en mai 2022), adaptant ainsi le système et le processus de production de FLO, afin d’atteindre une efficience similaire à celle des pays concurrents en termes de productivité.

Depuis ce rapprochement, FLO privilégie la production de ses chaussures au Maroc et approvisionne ses magasins à travers le Royaume grâce au partenariat scellé avec Shoeleven Company. A noter que ce partenariat s’est traduit également par la création d’une nouvelle marque marocaine de chaussure, OCTO, qui ambitionne de s’implanter dans les marchés domestique et africain.

Lire aussi | Délivrance de visas. Renault Group Maroc et le consulat général de France à Rabat signent un accord

Aussi, ce contrôle conjoint direct par FLO et la famille Jettou de Shoeleven Company devrait permettre à cette dernière d’exporter ses chaussures fabriquées au Maroc vers le réseau international des magasins du géant turc.

En attendant, le Conseil de la Concurrence vient de donner son aval pour ce rapprochement en accordant un délai de 10 jours, soit le 12 février 2024, aux deux parties pour faire connaître leurs observations.

Aujourd’hui, tout indique que c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la famille qui a perdu ces dernières années deux associés, notamment la famille Jouahri et la société Zinafrik.