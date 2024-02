Hôtellerie. Le Hyatt Regency Casablanca a un nouveau directeur général

Le Hyatt Regency Casablanca a procédé récemment à la nomination de Roger Saad à la tête de la direction général de l’établissement hôtelier, succédant ainsi à Pascal Leprou qui a rejoint le Park Hyatt Marrakech.

D’origine roumano-libanaise, le nouveau directeur général du Hyatt Regency Casablanca est diplômé d’un MBA en Administration et gestion hôtelière de l’Ecole Supérieure Internationale de Savignac (France) et d’un Bachelor of Business Administration (BBA) de l’Université Saint Esprit de Kaslik (Liban).

Fort d’une carrière de plus de 20 ans dans l’industrie hôtelière internationale, il est rodé aux métiers de l’hôtellerie haut-de-gamme.

Roger Saad a entamé sa carrière dans l’hôtellerie en 2003, comme directeur adjoint des ventes pour Hilton à Paris. Il y restera pendant une année avant de rejoindre le Club Diplomatique de Doha en tant que responsable des ventes et du marketing. Mais, c’est en 2006 qu’il a débuté chez Hyatt comme directeur adjoint des ventes du Hyatt Regency Dubaï, où il est resté deux ans avant de revenir plus tard à Paris avec Concorde Hotels.

Il intégrera ensuite le Four Seasons Hotel Beirut à Beyrouth pendant plus de quatre ans en tant que directeur des ventes avant de regagner à nouveau la famille Hyatt en 2014. Cette année-là, en effet, il prend les commandes de la direction des ventes et du marketing du Park Hyatt Dubaï avant d’y occuper le poste de directeur général par intérim de ce somptueux complexe hôtelier pendant neuf mois.

En 2018, il revient une nouvelle fois à Paris pour diriger la Direction des opérations du Park Hyatt Paris Vendôme pendant un peu moins de 2 ans avant de rejoindre le Hyatt Regency Alger Airport en tant que directeur général.

Au bout de 2 ans, Roger Saad repart à Doha mais cette fois-ci pour diriger le Park Hyatt où il restera également pendant un peu plus de 2 ans avant de mettre le cap sur le Hyatt Regency Casablanca où il est appelé à conforter le positionnement de l’établissement en tant qu’hôtel de luxe et affaires incontournable de la capitale économique.