Rabat: voici où l’ONCF prévoit de construire une 3e gare ferroviaire

L’Office national des Chemins de Fer (ONCF) s’apprête à lancer les travaux de construction d’une nouvelle gare à Hay Riad ainsi que le redémarrage des travaux de la gare de Rabat-Ville.

S’inscrivant dans la dynamique de transformation amorcée par le projet « Rabat, ville lumières » et répondant aux impératifs de développement de l’activité du transport de passagers, les gares ferroviaires se positionnent désormais en véritables centres de vie et pôles d’échange multimodaux.

« L’ONCF entreprend ainsi deux projets d’envergure dans la capitale, à savoir, la construction d’une nouvelle gare à Hay Riad et le redémarrage des travaux de la gare de Rabat-Ville », lit-on sur le site officiel.

Dans cette optique, la nouvelle gare de Hay Riad bénéficie d’un emplacement stratégique et sera réalisée sous forme d’une gare pont, constituant un trait d’union entre l’avenue Annakhil et l’avenue Hassan 2 tout en desservant le complexe sportif Moulay Abdellah, précise l’ONCF.

Dans les détails, cette gare nouvelle génération sera dotée de différentes commodités, telles que les parkings et les commerces, et sera adaptée aux dessertes de proximité, devant être opérationnelle pour la future CAN qui sera abritée par le Maroc en 2025. En concomitance avec la réalisation de la nouvelle gare de Hay Riad, l’ONCF annonce également la reprise des travaux de construction du nouveau complexe ferroviaire de Rabat-Ville. « Cette reprise a commencé par des travaux préparatifs en décembre 2023, suivis des travaux effectifs d’adaptation selon un nouveau concept architectural extérieur », explique la même source.