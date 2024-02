Opel Corsa restylée: plus d’atouts en prime

L’Opel Corsa, qui a bénéficié d’un restylage, revient sur le devant de la scène automobile marocaine avec de nouveaux atouts, dont un design bien dans l’air du temps et une liste d’équipements de confort et de sécurité toujours aussi étoffée. De quoi permettre à cette nouvelle version de surfer sur la vague du succès, comme a pu le faire sa devancière qui a connu à fin 2023 une forte progression (+54%) de son volume de ventes.

Insuffler plus de modernité et d’élégance, tel a été le leitmotiv des designers de la marque au Blitz. L’élément le plus visible n’est autre que l’emblématique «Opel Vizor», autrement dit cette face avant qui caractérise toutes les nouvelles Opel. Dans le détail, un bandeau noir recouvre l’avant et intègre en un seul élément la calandre, les phares à LED en plus du logo Opel. Selon le niveau de finition, ce même logo à l’avant et à l’arrière est noir ou argent satiné mat au choix. Par ailleurs, les entrées d’air fictives dans la partie inférieure du bouclier avant sont plus grandes et plus marquées qu’auparavant, ce qui permet à la Corsa d’asseoir encore un peu plus sa silhouette. La partie arrière n’a pas été oubliée avec l’inscription Corsa bien en vue au centre du hayon.

À noter qu’une nouvelle teinte de carrosserie «Gris Grafik» fait son apparition. L’habitacle bénéficie lui aussi de plusieurs évolutions du bel effet. C’est le cas pour des motifs inédits qui viennent orner les sièges, voire le nouveau design du levier de vitesses et du volant qui se remarquent. Même chose pour la planche de bord numérique (sur la version GS) qui reçoit un tout nouveau système d’infodivertissement. La plateforme intégrée «Snapdragon Cockpit» de Qualcomm Technologies1 dispose de capacités graphiques, multimédia, de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle (IA) améliorées.

Comme pour le développement de la dernière génération d’Astra, le principe «Detox to the max» a été appliqué. Concrètement, les affichages de l’écran tactile couleur de 10 pouces du système de navigation et multimédia et de l’écran 7 pouces d’information du conducteur ont été rendus encore plus clairs, de sorte que toutes les informations importantes puissent être consultées rapidement. Et pour la première fois, les smartphones compatibles «Apple CarPlay» et «Android Auto» pourront être connectés aux systèmes multimédias du modèle sans fil.

Plusieurs systèmes d’assistance viennent agrémenter le confort de conduite et participent à la sécurité des occupants de la nouvelle Corsa. L’offre va de l’inédite caméra de recul panoramique haute résolution, au régulateur de vitesse, en passant par le limiteur de vitesse ou l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons.

Justement, deux niveaux de finition sont proposés actuellement pour cette nouvelle citadine, à savoir la version «Edition», une Corsa d’entrée de gamme animé au choix par un 1,2 litre turbo essence de 100 chevaux, ou un 1,5 litre diesel de 102 chevaux, tous deux animés par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. À moins d’opter pour la version de milieu de gamme dite «GS» dotée animée, elle, du 1,5 litre diesel de 102 chevaux. À noter qu’une version plus huppée baptisée GS+ fera son apparition. Toujours est-il que la nouvelle Opel Corsa est désormais disponible dans le réseau Auto Hall.