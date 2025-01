L’Université de Birmingham garde fièrement le portrait de l’ambassadeur marocain ayant inspiré Shakespeare

Il y a plus de quatre siècles, un ambassadeur marocain a marqué les esprits des Londoniens, au point d’inspirer Othello de Shakespeare. A ce jour, l’Université de Birmingham garde fièrement le portrait d’Abdelwahad ben Messaoud ben Mohammed Anoun, qui fut le principal secrétaire du grand Sultan Ahmed Al Mansour Eddahbi.

En effectuant une visite au Barber Institute of Fine Arts de l’Université, l’actuel ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a pu admirer le tableau représentant son illustre ancêtre, qui est considéré comme « la plus ancienne peinture britannique connue représentant une personnalité musulmane ».

Le légendaire diplomate a dirigé une ambassade en 1600 pour approfondir les liens commerciaux et diplomatiques entre les deux Royaumes, avec le dessein de forger une alliance contre l’Espagne. Sa présence à la cour de la reine Elizabeth Ire a coïncidé, à cette époque, avec la nouvelle orientation de l’Angleterre consistant à s’ouvrir sur les Nations en dehors du Vieux continent.

« Ce portrait est un puissant symbole des liens historiques profonds qui unissent le Maroc et le Royaume-Uni », a souligné M. Hajoui, cité dans un texte mis en en ligne par l’université. Il a salué « le rôle vital que jouent les institutions universitaires et culturelles dans la préservation et la célébration de notre histoire commune ».

L’Université de Birmingham a prêté le portrait au Metropolitan Museum of Art de New York en 2022, dans le cadre de l’exposition itinérante The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England. Le tableau a également été exposé au Cleveland Museum of Art, dans l’Ohio, et au Fine Arts Museum de San Francisco en 2023.

Clare Mullett, responsable de la recherche et des collections culturelles à l’Université, a signalé que le tableau est l’un des souvenirs les plus vivants de l’histoire britannique du XVIIe siècle. « Nous sommes ravis d’exposer ce portrait emblématique de l’époque Tudor au Barber Museum, où il trouve parfaitement sa place au sein de cette collection d’art d’importance mondiale », a-t-elle déclaré.

Au cours de sa visite au campus, l’ambassadeur Hakim Hajoui s’est, par ailleurs, enquis des liens de l’Université, qui commémore cette année 125ème anniversaire, avec le Maroc et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ( MENA).

« Nous sommes fiers de fournir une éducation, une recherche et un leadership civique de classe mondiale à la région MENA par l’intermédiaire de l’Université de Birmingham à Dubaï », a soutenu le vice-chancelier de cette institution, le professeur Adam Tickell.