Malgré un contexte difficile, OCP maintient le cap

Le Groupe OCP a levé le voile sur ses performances financières pour l’exercice clos en décembre 2023. Malgré un contexte économique mondial complexe, l’entreprise a affiché une performance résiliente, marquée par une reprise significative au second semestre.

Selon les chiffres dévoilés, le chiffre d’affaires d’OCP pour l’année 2023 s’est établi à 91 277 millions de dirhams, reflétant une légère baisse par rapport à l’année précédente. Cependant, cette baisse a été compensée par un rebond observé au second semestre, témoignant d’une dynamique positive dans les activités du groupe.

Malgré une diminution de la marge brute et de l’EBITDA par rapport à l’année précédente, OCP a maintenu une marge d’EBITDA robuste de 32%. Les dépenses d’investissement ont également augmenté, en raison de l’accélération du programme d’investissement vert de l’entreprise, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement durable.

Dans une déclaration, Mostafa Terrab, Président-Directeur Général d’OCP, a souligné la solidité des résultats de l’entreprise dans un environnement économique difficile. « Les résultats du quatrième trimestre ont contribué à une performance solide pour l’ensemble de l’année, malgré des conditions de marché marquées par une baisse significative des prix des produits phosphatés par rapport aux niveaux exceptionnels de 2022 », a-t-il déclaré.

Renforcement de la structure financière

Il a également mis en avant l’augmentation des volumes de TSP (triple superphosphate) et l’expansion des ventes d’engrais dans différentes régions du monde, notamment au Brésil et en Amérique du Sud.

En dépit des défis rencontrés, OCP a poursuivi ses initiatives stratégiques en matière de gestion de l’eau et d’expansion de la production d’engrais. Le groupe a également renforcé sa structure financière grâce à une émission d’obligations subordonnées perpétuelles et à un prêt vert de la Société financière internationale.

Ces résultats financiers solides témoignent de la résilience et de la capacité d’adaptation d’OCP dans un marché en évolution constante. Avec un engagement continu envers l’innovation, l’efficacité opérationnelle et le développement durable, OCP est bien positionné pour saisir les opportunités de croissance à venir et maintenir sa position de leader dans l’industrie des engrais.