A travers sa feuille de route gazière, le Maroc trace sa voie vers une énergie plus propre

Le Maroc a récemment annoncé son engagement à sortir du charbon et à renoncer à la construction de centrales polluantes, franchissant une étape cruciale avec le lancement de son plan gazier. Cette initiative, impliquant plusieurs départements, vise à concrétiser cette promesse et à ouvrir la voie vers une transition énergétique plus propre.

Un protocole d’accord stratégique, visant à coordonner les efforts des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d’un Programme de développement d’infrastructures gazières durables, a été signé à Rabat. Ce protocole, impliquant les ministères de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, de l’Équipement et de l’Eau, ainsi que celui de la Transition énergétique et du Développement durable, traduit l’engagement du Maroc en faveur de sa souveraineté énergétique et de la décarbonation de son économie.

Lire aussi | Infrastructures gazières durables: signature d’un protocole d’accord relatif à la coordination des pouvoirs publics

Associant cinq organismes et sociétés publics, dont l’Agence nationale des ports (ANP), l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), ce protocole vise à renforcer la coordination des pouvoirs publics pour accélérer le développement d’infrastructures gazières durables.

Le coût: la première contrainte

Interrogé par Challenge, l’expert et consultant en énergie, Dr. Said Guemra, a salué cette initiative en soulignant : « Le Maroc s’est engagé à sortir du charbon, et à ne plus construire de centrales polluantes, il tient donc sa promesse avec le lancement du plan gazier, en impliquant plusieurs départements, pour plus de chances de réussite. En l’espace de quelques années, les émissions carbone relatives à la production électrique seront pratiquement coupées en deux, pour atteindre un facteur d’émission dans les 300 à 350 Gr CO2/kWh, la voiture électrique sera donc moins polluante que le diesel. La décarbonation partielle des industries qui utilisent le fioul va donc suivre, et permettra aux industries exportatrices de minimiser la taxe carbone aux frontières de l’Europe. Le coût reste bien évidemment la première contrainte, que ce soit au niveau de la production électrique, ou au niveau des usages industriels, il faut imaginer des mécanismes incitatifs pour cette reconversion »

Et d’ajouter : « Le Maroc ne sera donc pas à court de choix dans les prochaines années, avec les possibilités qui vont être offertes grâce à l’hydrogène vert et le nucléaire. L’ONEE avec ses partenaires, vient de lancer la reconversion de la centrale de Laâyoune à l’hydrogène vert, ce qui veut dire qu’à un moment donné, la reconversion se fera du gaz naturel au gaz hydrogène. Le gaz naturel est une énergie de transition, et certains pays, dont les Pays-Bas par exemple, ont déjà commencé à reconvertir les ménages du gaz naturel à l’électricité, avec une forte composante renouvelable. C’est donc une très bonne nouvelle pour l’économie de notre pays, qui va permettre également une plus grande intégration des énergies renouvelables dans le réseau ».

Lire aussi | Champs gaziers du Gharb. Comment la britannique Chariot compte commercialiser son gaz naturel

Même son de cloche du côté du professeur en physique et expert en énergie Amine Bennouna. « Ce terminal gazier va pouvoir alimenter les futurs projets de centrales à cycle combiné au gaz naturel (Al Ouahda et ailleurs) qui seront mises en service avant l’exploitation du gazoduc Nigéria-Maroc. D’ailleurs ce terminal gazier (et ses infrastructures) risquent d’être mieux amorties si l’on consomme plus de gaz naturel que le milliard de m³ actuel, que ce soit pour les centrales électriques ou pour substituer un million de tep dans les utilisations industrielles non-électriques du charbon et du fuel. Toutefois, il faut savoir raison garder : je suis persuadé qu’il faudra quand même attendre deux décennies, et non quelques années, avant d’atteindre les 350 grammes par kWh produit ».

ONU : comment les infrastructures définissent notre climat

Dans l’un de ces rapports sur le changement climatique, L’ONU appelle à un changement radical dans la façon dont les gouvernements planifient, fournissent et gèrent les infrastructures, en soulignant le rôle souvent négligé que jouent les infrastructures dans la lutte contre les changement climatiques, l’atténuation et les efforts d’adaptation.

Le nouveau rapport, intitulé les Infrastructures et la lutte contre les changements climatiques, et co-publié par l’UNOPS, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Université d’Oxford, examine en détail l’influence des infrastructures sur l’action climatique dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau, des déchets solides, des communications numériques et des bâtiments. Les résultats soulignent que l’infrastructure est responsable de 79 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de 88 % de tous les coûts d’adaptation. Le secteur revêt donc une importance capitale pour respecter l’Accord de Paris et atteindre les Objectifs de développement durable. Le rapport invite les gouvernements à considérer les infrastructures comme un secteur prioritaire pour l’action climatique. Il préconise également une planification unifiée pour lutter contre les émissions provenant des infrastructures.

Lire aussi | Gazoduc Nigéria-Algérie, un pure mirage !

Les auteurs de ce rapport affirment par ailleurs que pour lutter contre les changements climatiques, les gouvernements doivent repenser radicalement la façon dont l’infrastructure est planifiée, fournie et gérée afin de la rendre adaptée à un avenir à faible émission et résilient. Le rapport présente certaines des mesures clés que les praticiens peuvent prendre pour s’assurer que les projets d’infrastructure intègrent des mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, tout en visant la durabilité à long terme. En se concentrant sur des exemples nationaux, il met en lumière les projets d’infrastructure qui ont contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière de climat et de développement.