Yan Levy nommé Directeur général de Thales au Maroc

Thales a annoncé la nomination de Yan Levy en tant que Directeur Général du groupe au Maroc, indique la multinationale française dans un communiqué.

Cette nomination stratégique vise à renforcer le développement des activités du Groupe dans le pays, en mettant notamment l’accent sur la cyber sécurité, un domaine dans lequel le Maroc représente un pôle d’excellence, souligne le groupe.

Avant sa nomination, Yan Levy, qui détient une expérience de 33 ans au sein du groupe Thales, occupait le poste de responsable du développement commercial pour le continent africain, où il a dirigé les marchés de la sécurité publique et de l’identité numérique. Diplômé d’un Master en Physique-Chimie et d’un MBA en Computer Science, Yan Levy a également débuté sa carrière dans le domaine de la défense aérienne et de la radio communication tactique, avant de se spécialiser dans les grands projets de sécurité.

En tant que nouveau Directeur Général de Thales au Maroc, Yan Levy exprime sa vision et ses ambitions : « C’est un honneur de diriger les activités de Thales au Maroc, en soutien à la stratégie de localisation du Groupe et en concordance avec la vision du Royaume. Thales poursuivra son investissement dans la recherche et l’accompagnement des talents locaux, en continuant de tisser des liens étroits avec les universités marocaines pour les former à des carrières à vocation internationale. Nous souhaitons ancrer davantage Thales comme un contributeur de premier plan dans l’écosystème marocain et développer des actions en direction d’autres pays africains à partir du Maroc. »

Partenaire stratégique de Royal Air Maroc

Thales, présent au Maroc depuis plus de 40 ans, emploie aujourd’hui plus de 135 personnes dans le Royaume, avec son siège basé à Rabat. En 2022, le groupe a ouvert un centre opérationnel de cyber sécurité au Maroc, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions en matière de cyber sécurité aux administrations et entreprises marocaines et africaines.

En 2022, Thales a signé une convention avec le Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration pour recruter 150 personnes d’ici 2027, afin de renforcer son activité de cyber sécurité au Maroc.

Avec un centre d’excellence industriel spécialisé dans la fabrication additive métallique à Casablanca et des projets majeurs comme la fourniture de la première carte nationale d’identité biométrique utilisée par le Maroc, Thales envisage de jouer un rôle crucial dans le développement technologique et industriel du Royaume.

En tant que fournisseur majeur d’avionique et d’électronique embarquée pour les avionneurs tels que Boeing et Airbus, Thales est également un partenaire stratégique de la compagnie nationale Royal Air Maroc, équipant ses flottes de Boeing 737 et 787 avec des systèmes de divertissement de bord de pointe.