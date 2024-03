Affaire Momo : Hit Radio dédouane son animateur vedette

Hit Radio vient de réagir à l’affaire du « crime fictif » diffusé en direct à l’antenne tout en dédouanant son animateur star, Momo, ainsi que tous ses collaborateurs.

L’affaire défraie la chronique depuis lundi, date à laquelle la DGSN a annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances d’un présumé « crime fictif » diffusé en direct durant l’émission « Momo Ramadan Show » présentée par l’animateur vedette d’Hit Radio, Mohamed Bousfiha, alias Momo.

Dans son communiqué, la DGSN a indiqué avoir « réagi à l’appel téléphonique reçu par une station de radio privée lors duquel un auditeur a réclamé le vol de son téléphone portable alors qu’il passait en direct à l’antenne ». Les premières investigations ont révélé qu’il s’agit bien d’un crime fictif puisque l’auditeur concerné par l’appel a fourni une fausse identité et fabriqué un vol fictif avec la personne d’une tierce personne, poursuit la même source.

Et d’ajouter : « Contrairement à sa déclaration faite lors de son passage à l’antenne, la victime présumée n’a pas contacté les services de police. Il s’est avéré que cette initiative a eu pour but de réaliser des gains personnels et d’augmenter l’audience de ladite station de radio. La DGSN précise que les enquêtes menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’arrêter une deuxième personne impliquée dans ces actes criminels qui portent atteinte au sentiment de sûreté publique. Ladite personne arrêtée a déjà commis des actes similaires avec le même mode opératoire ».

Momo poursuivi en état de liberté provisoire

Réagissant mercredi soir à cette affaire, la station mise en cause réfute toute implication de son équipe dans ce vol fictif. « Nous tenons à réfuter avec force toute implication de la station dans la commission de ces actes, totalement contraires à nos valeurs. Hit Radio et ses collaborateurs se conforment à des principes éthiques et professionnels stricts », lit-on dans un communiqué parvenu à Challenge.ma.

« Hit Radio et ses collaborateurs sont totalement étrangers à cette affaire et démentent tout lien avec les personnes à l’origine des faits présumés. Ils sont totalement disposés à coopérer avec les autorités compétentes pour tirer les choses au clair et permettre que la vérité soit établie », poursuit la même source.

Le communiqué rendu public par Hit Radio dédouane clairement son animateur vedette, Momo. Ce dernier a d’ailleurs déjà été entendu par les enquêteurs. Mohamed Bousfiha a été relâché mardi après sa garde-à-vue contre une caution de 100 000 dirhams. Poursuivi en état de liberté provisoire pour « outrage à la police judiciaire par la dénonciation d’une infraction fictive, l’animateur comparaîtra le 2 avril devant le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ.