Aïd El-Adha: Le gouvernement subventionne l’importation des ovins

L’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), relevant du ministère de l’Agriculture, a adressé une circulaire aux importateurs annonçant le lancement d’un dispositif de subvention à l’importation des ovins, du 15 mars au 15 juin 2024.

Cette initiative intervient à moins de trois mois de l’Aïd El-Adha et vise à faire baisser les prix des moutons. Une hausse des prix que beaucoup de Marocains craignent à cause de la sécheresse et de ses retombées, notamment l’envolée du prix des aliments pour le bétail.

« Les modalités de mise en application de ce dispositif feront l’objet d’une circulaire qui sera publiée par l’ONICL », précise la circulaire, rédigée sous la supervision du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Agriculture.