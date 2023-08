Le Groupe Thales réorganise ses métiers au Maroc

Lire aussi | Gestion d’OPCVM : CIH BANK finalise l’acquisition de BMCI Asset Management

L’activité ayant fait l’objet d’un apport de fonds de commerce, comprend les services et prestations d’ingénierie et d’équipements pour la transformation urbaine à l’endroit des villes et territoires et incluant la mobilité en trains légers, trams et bus. Au Maroc, où les questions de mobilité urbaine se posent avec de plus en plus d’acuité, GTS Maroc qui hérite de plus d’une vingtaine de salariés est promise à un bel avenir, sachant que le groupe Thales en fait un axe de développement pour son activité mondiale qui pèse quelques 17,6 milliards d’euros (soit près de 190 milliards de dirhams).

Rappelons que le groupe Thales fait du Maroc un pays prioritaire en Afrique. En début 2023, le groupe coté à l’Euronext Paris avait signé avec le gouvernement marocain une convention d’investissement de plus de 350 millions de dirhams pour ses investissements projetés dans le secteur de la cybersécurité au Maroc et qui consiste à mettre sur pied un centre nearshore pour servir ses clients à l’international, ce qui permettra de créer près de 150 emplois directs à forte valeur ajoutée dans le pays.