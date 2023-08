Meryem Chami première femme à la tête d’Axa Afrique

Meryem Chami prend les rênes du pôle Afrique d’AXA Assurances après avoir dirigé les branches Maroc et Cima de l’entreprise. Elle succède à Hassan El-Shabrawishi, qui a été nommé directeur général des marchés internationaux (Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Inde…).

Depuis son arrivée chez AXA Assurance Maroc en mars 2020 en tant que directrice générale pour le Maroc et la région CIMA, Meryem Chami, première femme à occuper ce poste et première directrice générale marocaine, a orchestré une transformation de l’entreprise axée sur une croissance durable et centrée sur le client. Cette promotion confirme l’ambition d’AXA pour le continent africain et son engagement à investir dans des marchés à fort potentiel de croissance.