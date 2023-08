Alerte. Nouvelle vague de chaleur de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur est attendue de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures pouvant atteindre les 48°C, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 48 °C sont attendues de samedi à lundi dans les provinces de Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Khouribga, Khénifra, Settat et El Kelaa des Sraghna, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « rouge ».



Le mercure devrait afficher vendredi des températures oscillant entre 45 et 48 °C dans les provinces de Zagora et Tata, et des températures entre 42 et 44°C dans les provinces de Béni Mellal et Fquih Ben Salah, prévoit la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « orange ».