Maroc. Le temps qu’il fera ce mardi 21 novembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 novembre 2023 :

– Temps relativement froid sur les montagnes et les plateaux Orientaux en matinée et en nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies éparses sur la région de Tanger, le Gharb, Loukkos, le Rif, le Saïs et l’Oriental.

– Formations brumeuses denses sur les plaines atlantiques au Nord de Safi.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas et sur la rive Méditerranéenne.

– Chasse-poussières sur l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, 15/24°C sur le Souss, le Sud et près des côtes et de 09/15°C sur le reste du pays.

– Température journalière en hausse sur le Sud-Est et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Mehdia et agitée ailleurs.