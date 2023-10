Maroc. Le temps qu’il fera ce mercredi 18 octobre 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 octobre 2023 :

– Temps assez chaud sur le sud et le sud-est.

– Formations brumeuses sur la méditerranée, les plateaux de phosphates et les côtes centre et sud.

– Faibles pluies éparses sur la région de Tanger, le Gharb, Loukkous et le Rif occidental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 07/14°c sur l’atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, 19/25°c sur les plaines atlantiques, la Méditerranée, le Souss et le sud et de 14/19°c partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur le nord-ouest et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu en Méditerranée, peu agitée à forte sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan, ainsi que peu agitée à agitée au Sud.