Marrakech. Effondrement d’une tour à Jamaa El Fna [Vidéo]

Dans une vidéo relayée dans les réseaux sociaux, des habitants de la ville ocre, pris de panique, s’éloignent d’une tempête de poussière causée par la chute de la tour d’une mosquée située à la place Jamaa El Fna. Selon des témoins, le tremblement a été ressenti de manière plus forte que dans le reste des régions. Des sources non officielles ont évoqué l’effondrement de quelques bâtiments.

Ce tremblement de terre a effrayé les citoyens marocains dans plusieurs villes. Prises de panique, des foules ont investi les rues, notamment de Casablanca, par peur d’une deuxième secousse. L’épicentre de magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter selon l’Institut de géophysique américain (USGS), se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. On rapporte également que la ville d’Agadir a été fortement touchée, des immeubles. Aucune perte humaine n’est cependant évoquée.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a pour sa part indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz.

Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué des dégâts matériels mais les autorités n’ont pas fait état de victime dans l’immédiat.

Outre Marrakech, il a été ressenti à Rabat, Casablanca et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d’importants débris d’habitations dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres. « Il n’y a pas trop de dégâts, plus de la panique. On a entendu des cris au moment du tremblement. Les gens sont sur les places, dans les cafés, préfèrent dormir dehors. Il y a des morceaux de façades qui sont tombés », a déclaré à l’AFP un habitant d’Essaouira, à 200 km à l’ouest de Marrakech, joint par téléphone.

La secousse tellurique a été enregistrée peu après 23h00 heure locale, à 22h11 GMT précisément. La profondeur du séisme a été évaluée à 18,5 km, selon l’USGS.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), organisme scientifique notamment spécialisé dans l’activité sismique de la région méditerranéenne, a de son côté évalué la magnitude de ce tremblement de terre à 6,9.

Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l’échelle de Richter avait secoué la province d’Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d’importants dégâts matériels.