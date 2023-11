Lors d’une conférence de presse tenue à New York après que le Conseil de sécurité ait voté pour prolonger le mandat de la Mission des Nations-unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), Omar Hilale a déclaré que ces explosions se sont produites dans des zones industrielles et résidentielles dépourvues d’installations militaires. Il a précisé que parmi les victimes se trouvait un jeune homme, Hamza, venu de France pour demander la main de sa cousine.

Hilale a déclaré que la Minurso était rapidement sur les lieux et qu’elle avait pu faire ses propres constatations, ce qui lui permettra de rédiger un rapport à son siège et aux Nations Unies. « Nous sommes en train de collecter des données, en particulier des données scientifiques et balistiques, et nous ne désignons personne comme responsable de l’attaque. Mais il y a un faisceau d’indices », a-t-il déclaré, ajoutant que ces indices étaient nombreux et pointaient particulièrement dans la même direction.

L’agence de presse officielle des séparatistes du Polisario a publié dimanche un communiqué de presse affirmant avoir mené des attaques contre les « positions » des Forces Armées Royales (FAR) dans les régions de Mahbès, Es-Smara et Farsia, « causant des pertes importantes » en vies humaines et en termes matériels. « Le droit international, le droit humanitaire international et les résolutions du Conseil de sécurité classent toute attaque visant des civils dans les villes comme un acte terroriste, un acte de guerre et bien sûr, cela entraîne des conséquences et des responsabilités », a déclaré le diplomate marocain. « Ceux qui sont responsables devront assumer leur responsabilité légale et politique, non seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais aussi ceux qui sont derrière elles, ceux qui les protègent, ceux qui leur fournissent des missiles, des Katyushas ou des mortiers », a-t-il averti.

« Le Maroc prendra les décisions nécessaires lorsque l’enquête sera terminée », a-t-il ajouté. Hilale a déclaré que le Conseil de sécurité doit être le premier à tirer des conclusions et des conséquences à la lumière du rapport de la Minurso. « Nous espérons que ce rapport sera rendu public par les Nations Unies afin que tout le monde sache qui vise les civils et qui tue des innocents, ce qui déstabilise la sécurité dans la région et risque de causer des tragédies », a-t-il conclu.