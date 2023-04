Programme Awrach. La mise en oeuvre de la 2è phase sur les bons rails

Quatre conventions ont été signées, le 11 avril 2023 à Rabat, dans le cadre de la mise en oeuvre de la 2è édition du programme « Awrach ». Ce programme vise la création de 250.000 opportunités d’emplois directs au cours de deux années, dans le cadre de chantiers généraux provisoires de petite et grande envergure.

Ces conventions ont été paraphées par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik et le directeur général par intérim de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Noureddine Benkhalil. La première convention fixe les modalités de versement des crédits nécessaires au déploiement de la version 2 du programme Awrach. Elle a pour objectif de définir les procédures et les modalités de transfert des salaires et des primes d’appui à l’emploi destinés aux employeurs dans le cadre du programme « Awrach », tant pour les chantiers publics provisoires que pour les chantiers d’appui à l’emploi durable, par l’intermédiaire de la CNSS chargée pour servir les salaires aux employés recrutés dans le cadre du programme. La seconde convention signée est un contrat-programme qui a pour objet la mise en œuvre des « chantiers d’appui à l’emploi durable » et des « chantiers provisoires prioritaires au niveau national ». La troisième convention porte, quant à elle, sur un manuel de procédures fixant les modalités d’octroi de la prime d’appui à l’emploi et de mise en œuvre des chantiers provisoires prioritaires au niveau national.