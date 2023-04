Maroc. Le FMI table sur une croissance de 3% en 2023

Dans son rapport sur les « Perspectives de l’économie mondiale » publié le 11 avril, le FMI anticipe une croissance de 3% pour le Maroc en 2023 et de 3,1% en 2024. L’institution prévoit, par ailleurs, une baisse du chômage de 12,9% en 2022 à 11% cette année avant un nouveau recul à 10,5% en 2024. L’inflation devrait atteindre 4,6% cette année avant de retomber à 2,8% en 2024.

Le solde du compte courant du Maroc devrait passer de -4,3% en 2022 à -3,7% en 2023 puis à -3,5% en 2024, selon le rapport publié à l’occasion de la réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tient à Washington. Au niveau mondial, la croissance devrait se situer à 2,8% cette année avant d’augmenter légèrement pour atteindre 3% en 2024. L’inflation mondiale diminuera, quoi que plus lentement que prévu initialement, de 8,7% en 2022 à 7% cette année et 4,9% en 2024, selon la même source.

