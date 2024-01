Renault Group renforce ses acquis industriels et commerciaux au Maroc 

Renault Group Maroc a réaffirmé en 2023 son leadership industriel et commercial, demeurant ainsi un pilier stratégique du dispositif mondial du Groupe, avec plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché national et près de deux tiers des exportations de l’industrie automobile marocaine.

Telle est l’appréciation effectuée par le staff dirigeant de la firme au losange dans le Royaume, dans le cadre d’une conférence de presse dédiée exclusivement au bilan de ses activités dans le Royaume.

Comme l’a souligné Mohamed Bachiri, Directeur de Renault Group Maroc, la production des deux usines de la firme au losange dans le Royaume a connu une augmentation de 9,3% comparée à l’année précédente avec un total de 382 661 véhicules fabriqués. Dans le détail, l’usine de Tanger a fabriqué 287 860 véhicules, soit une évolution de 12,6% par rapport à 2022. Quant à l’usine de la Somaca, elle a réalisé un nouveau record de production de 94 801 véhicules, dépassant de quelques centaines de véhicules la production de l’année précédente. Avec une moyenne de 1 765 véhicules produits par jour, la production des usines de Tanger et de Casablanca représente 17% des ventes du Groupe dans le monde.

Quid des exportations ? M. Bachiri a souligné que Renault Group Maroc a exporté près de 90% de la production de ses deux usines. Concrètement, l’usine de Tanger a expédié près de 269 515 véhicules, soit près de 94% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 74 140, soit près de 78% de sa production. Au total, ce sont 343 652 qui ont été exportés en 2023 vers 68 destinations dans le monde, soit les deux tiers des exportations de véhicules du Royaume.

Une cadence qui devrait aller crescendo d’autant qu’en 2023, de nouveaux projets industriels ont été annoncés en terre marocaine. C’est le cas de la production du Dacia Jogger en version thermique et en version hybride qui a été affectée à l’usine de Tanger. Faut-il y ajouter également à l’usine de Melloussa la mise en production du Mobilize Duo, un quadricycle électrique à deux places, la Somaca n’est pas en reste puisqu’elle a accueilli depuis plusieurs mois la production du Renault Kardian, un SUV du segment B destiné aux marchés internationaux.

«Je tiens à souligner que Renault Group Maroc poursuit son engagement en faveur du développement de son écosystème industriel dans le Royaume. Nous avons dépassé avec un an d’avance nos engagements pris avec le Royaume à fin 2023 avec un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,2% en 2022 contre un objectif de 65% en 2023 et un chiffre d’affaires de sourcing local de 1,86 milliard d’euros en 2022 contre un objectif de 1,5 milliard d’euros en 2023. Soit une augmentation de 40% par rapport à l’année 2021», poursuit M. Bachiri.

Et compte tenu de l’industrialisation de nouveaux véhicules, le nombre total de fournisseurs de l’écosystème de Renault Group est passé de 26 en 2016 à 87 en 2023, soit 11 équipementiers supplémentaires. Reste à ajouter l’intégration du sourcing des matières premières, à travers notamment le partenariat stratégique conclu entre Renault Group et Managem Group pour un approvisionnement en cobalt marocain destiné aux batteries des véhicules électriques. Toujours est-il, que la firme au losange met les bouchées doubles s’agissant du développement de la 2ème phase de son écosystème, en ciblant plus de 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale (hors mécanique) de 80% à l’horizon 2030.

Grégoire de Saint Lager, Pdg de Mobilize Financial Services Maroc, Mohamed Bennani, DG de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bachiri et Fabrice Crevola, DG de Renault Commerce Maroc et des marques Dacia & Alpine au Maroc.

Quid de Renault Commerce Maroc ?

Malgré un contexte de stagnation en 2023 des ventes de voitures neuves, auquel il faut associer une forte inflation, Renault Group a maintenu sa bonne dynamique commerciale grâce à ses deux marques Dacia et Renault qui occupent respectivement les deux premières places du podium avec une part de marché cumulée de 37,3% et un volume de ventes de 60 295 véhicules. Concrètement, six modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes avec, en première position le Renault Express, suivi de la Dacia Sandero, de la Dacia Logan, de la Renault Clio, du Dacia Duster, et du Dacia Lodgy. Rappelons qu’en 2023, Dacia a vendu 33 830 unités. Mieux, la marque maintient sa position de leader pour la 14ème année consécutive, avec une part de marché VP de 23,3%.

Renault a, pour sa part, consolidé sa position commerciale sur le marché avec 16,4% de part de marché et poursuit sa croissance avec un volume de 26 455 unités vendues à fin décembre 2023, soit une progression de 0,3% par rapport à 2022. Rappelons, que la marque au losange positionne deux modèles dans le TOP 5 des ventes de véhicules particuliers sur le marché marocain, dont l’Express (1er) et la Clio (5ème). À noter, que Renault confirme son leadership sur le marché du véhicule utilitaire léger grâce à ses trois modèles phares : Express Van, Master et Trafic. À fin décembre, la marque a écoulé 3 826 unités vendues avec 24,1% de part de marché.

Il faut aussi préciser que dans le portefeuille de marque de Renault Group Maroc, Alpine a fait son entrée en octobre dernier et nourrit de fortes ambitions de développement en terre marocaine. Sans compter que l’année 2023 a également été marquée par l’accélération du déploiement de «Renew», le label dédié aux véhicules d’occasion de Renault Group. «Ce label a été adopté par 13 concessionnaires dans le Royaume, en attendant d’étendre cette activité de la vente de véhicules d’occasion sur la totalité du réseau de distribution en 2024», a précisé Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc, de Dacia Maroc et Alpine Maroc.

Mobilize Financial Services en croissance

Qu’en est-il du bilan de Mobilize Financial Services, la captive financière de Renault Group au Maroc? Selon le staff de la firme au losange, elle clôture l’année 2023 avec une performance robuste. En témoignent les résultats financiers qui témoignent d’une solide résilience et d’une capacité à prospérer même dans des conditions économiques complexes, notamment avec une croissance de l’encours de plus de 360 millions de dirhams, précise Renault Group Maroc.

Concrètement, le portefeuille diversifié de produits et services financiers a continué à répondre aux besoins variés de la clientèle avec une offre plus compétitive proposant plus de services. Mobilize Financial Services a renforcé ainsi sa présence sur le marché, avec plus de 17 000 véhicules Renault et Dacia financés en 2023 et près de 52 000 services vendus.

Forte de ces réalisations, la captive financière du Groupe aborde l’année 2024 en étant prête à relever de nouveaux défis dans la continuité de son plan stratégique articulé autour de trois piliers, à savoir la transformation de la mobilité grâce à l’offre de fidélisation locative avec engagement de reprise comme levier de la vente de véhicules neufs et de développement du service après-vente. Il faut y ajouter l’accompagnement actif de la croissance du marché d’occasion en proposant des solutions de financements et services adaptés et accessibles. Enfin Mobilize Financial Services entend offrir une expérience client plus intuitive et personnalisée tout au long du parcours client à l’aide de solutions digitales renforçant ainsi la transparence et la confiance de ses clients.

Renault Digital Maroc, l’autre atout de la firme au losange

C’est en 2023 qu’a été lancé «Renault Digital Maroc», une nouvelle entité qui a pour mission de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde. Cette entité stratégique renforcera le développement de nouveaux métiers et contribuera à la montée en compétence de ressources marocaines hautement qualifiées. Des avancées significatives qui attestent, selon le staff, de la confiance du Groupe envers la filière marocaine, renforçant au passage son rôle d’acteur clé de l’industrie automobile. Faut-il souligner également que la firme au losange planche activement à la création d’un centre d’ingénierie, au développement d’un écosystème d’open innovation centré sur le software, et compte déployer par la suite un certain nombre d’initiatives liées à l’économie circulaire.



Le Maroc dans le Top 15 des premiers marchés de Renault

Renault Group enregistre une forte hausse de ses ventes au niveau mondial de l’ordre de + 9 % par rapport à 2022, avec un total de 2 235 345 véhicules sur l’exercice. Le Groupe annonce être dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance, dont Renault, Dacia et Alpine, en croissance de 9,4 % avec 1 548 748 véhicules vendus en 2023 dans le monde. Dans le détail, Renault est la marque française la plus vendue dans le monde. En Europe, elle enregistre une belle progression de +19,3 % versus 2022.

Dacia surfe également sur la vague du succès avec une croissance de 14,7 % 658 321 unités vendues en 2023. Alpine poursuit sa progression avec 22,1 % avec 4 328 véhicules vendus. Faut-il souligner que le Maroc figure parmi les quinze premiers marchés de Renault Group en 2023, se positionnant en 10ème position juste derrière la Roumanie et devant l’Argentine avec 60 290 unités vendues, soit 37,3% de parts de marché.