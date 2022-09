Soft power. Le Maroc parmi les trois pays africains les plus influents au monde

Le cabinet britannique « Brand Finance », spécialisé dans l’analyse des valeurs des marques, a publié, le 31 août, son rapport « Soft Power Index 2022 », qui classe les pays les plus influents au monde. Le Maroc fait mieux que ses voisins africains et maghrébins.

Cette étude annuelle se base sur une enquête d’opinion auprès des résidents de plus de 100 pays représentant tous les continents et régions du monde et l’avis des décideurs de gouvernements, institutions internationales, entreprises et ONG. Ainsi, les États-Unis ont repris la première place avec un score de 70,7 sur 100, suivis du Royaume-Uni (64,9), de l’Allemagne (64,6), de la Chine (64,2), du Japon (63,5) et de la France (60,6) en tête du classement, car la plupart de ces nations ont contribué à sortir le monde de la crise sanitaire par leur influence.

A l’échelle africaine, le pays le plus influent est l’Egypte, classée au 34ème rang mondial suivie de l’Afrique du Sud (34e mondial).

Le Maroc (46e mondial, a gagné 3 places) arrive troisième dans ce classement, devant le Nigeria (69e), Maurice (71e), le Rwanda (74e), l’Algérie (75e rang), la Tunisie (76e), le Ghana (86e) et enfin Madagascar classé 94e mondial pour sa première apparition dans cette étude. Il faut souligner que tous les pays de ce Top 10 ont gagné en influence sauf l’Algérie (perd une place) et la Tunisie (stable) au moment où l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc, Nigéria et le Ghana engrangent respectivement 3, 2, 13, et 7 places. Quant à l’Ile Maurice, Rwanda et Madagascar, ils font leur première apparition dans ce classement.

Selon des analystes, le retour de l’Egypte sur le devant de la scène est «logique» lorsqu’on considère qu’avant le printemps arabe, le pays était déjà l’un des plus influents du continent.

Du côté de l’Afrique du Sud, la progression est due « en particulier aux secteurs des médias et de la communication, de l’éducation et des sciences, ainsi que celui des affaires ».

Le Maroc, pour sa part, doit sa place à d’importants efforts diplomatiques. Le Nigeria, quant à lui, doit sa progression aux secteurs des industries créatives et culturelles, notamment à la musique et au cinéma.

Concernant Maurice, les experts expliquent sa performance par ses nombreux efforts de Nation Branding, notamment pour promouvoir ses destinations touristiques.

Top 10 des pays africains les plus influents au monde

1-Egypte (31e mondial)

2-Afrique du Sud (34e mondial)

3-Maroc (46e mondial)

4-Nigeria (69e mondial)

5-Maurice (71e mondial)

6-Rwanda (74e mondial)

7-Algérie (75e mondial)

8-Tunisie (76e mondial)

9-Ghana (86e mondial)

10-Madagascar (94e mondial)