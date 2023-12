Soutien à l’essor des coopératives agricoles. Exonération de TVA étendue aux services

La Loi de finances 2024 introduit une extension de l’exonération de la TVA pour les coopératives agricoles, incluant désormais celles fournissant des services.

Voici une mesure qu’on pourrait qualifier de stratégique pour favoriser la compétitivité des coopératives agricoles ! Dans le cadre de la Loi de finances 2024, l’article 93-II du Code général des impôts (CGI) acte l’élargissement de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les coopératives qui fournissent des services liés aux activités agricoles. Une mesure visant à réduire les charges du secteur coopératif agricole, soutenir et encourager son développement.

L’exonération de la TVA est un avantage fiscal qui dispense les entreprises de payer cette taxe sur les biens et services qu’elles fournissent. Dans le cas présent, les coopératives agricoles seront désormais éligibles à cette exonération. Auparavant, seules les coopératives agricoles fournissant des produits agricoles bénéficiaient de cette mesure, mais elle est maintenant étendue aux coopératives qui fournissent des services liés à des activités agricoles. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les coopératives de diversifier leurs activités et de mieux répondre aux besoins du marché.

Renforcer la compétitivité et la capacité des coopératives à créer de la valeur ajoutée

L’élargissement de cette exonération de la TVA est une décision stratégique qui vise à stimuler le secteur coopératif, qui joue un rôle essentiel dans l’économie marocaine. Les coopératives agricoles jouent un rôle crucial dans la production alimentaire, la distribution des produits agricoles et la promotion du développement rural. En les encourageant à étendre leurs services, le gouvernement cherche à renforcer leur compétitivité et leur capacité à créer de la valeur ajoutée.

Cette mesure a également des implications positives sur le plan économique. En élargissant l’exonération de la TVA, les coopératives agricoles seront en mesure de réduire leurs coûts de production et d’améliorer leur rentabilité. Cela peut se traduire par des prix plus compétitifs pour les consommateurs, de quoi stimuler la demande dans le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat des ménages. De plus, l’expansion des activités des coopératives pourrait entraîner la création d’emplois supplémentaires, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Les conditions et formalités d’application bientôt précisées par voie réglementaire

Toutefois, il convient de souligner que cette mesure d’exonération de la TVA pour les coopératives agricoles nécessitera la mise en place de conditions et de formalités spécifiques, qui seront précisées ultérieurement par voie réglementaire. Il est essentiel que ces conditions soient établies de manière claire et transparente, afin d’assurer une application équitable et de prévenir les abus éventuels.