Transfert. Amrabat au Barça, cet été, c’est presque acté

C’est une véritable histoire d’amour réciproque qui s’est installée entre le FC Barcelone et le Lion de l’Atlas Sofyan Amrabat, actuel milieu de terrain international (un des guerriers auteurs de l’épopée marocaine au Mondial Qatar 2023) et du club italien Fiorentina. Son rêve est en passe d’être réalisé.

Le transfert de Sofyan Amrabat au Barça semble en train de se concrétiser. Le projet a dépassé le stade du probable et devient aujourd’hui presque une réalité. Le milieu de terrain connu pour sa volonté de fer, y tient si fort qu’il a fait part de son souhait de rejoindre les Blaugranas « for free ». Le Barça a, pour sa part, également fait des avances et des clins d’oeil au roc marocain lui signifiant que la « puerta » du Camp Nou lui est grand ouverte.