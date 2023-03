Audit énergétique obligatoire : l’AMEE fait le point 

Depuis 2009, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la transition énergétique un véritable enjeu de gouvernance. Des accords de Paris sur le climat à l’organisation de la Cop 22, le Maroc s’est hissé, au cours de ces dernières années, sur l’estrade des pays très avancés en matière d’écologie et surtout d’efficacité énergétique. C’est ce contexte qui a justifié le lancement de la loi portant sur l’audit obligatoire énergétique en 2019, dont la ciblé était en grande majorité l’écosystème entreprise et industriel. Et dans cette course à l’efficacité énergétique l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE), à la lumière de son leadership sur les questions d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, a supervisé l’esprit et l’action de ce projet d’audit énergétique.

Dans une note partagée avec la rédaction, on peut lire ce qui suit : « Chaque consommateur assujetti à l’audit énergétique obligatoire doit :

-Déclarer annuellement sa consommation énergétique à l’AMEE.

-Désigner un responsable énergie qualifié en la matière qui sera l’interlocuteur de l’organisme de l’audit.

-Entamer immédiatement la réalisation de l’audit énergétique par un organisme d’audit agréé dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de transmission du dernier rapport de l’audit énergétique à l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.

Lire aussi | SM le Roi Mohammed VI reçoit le prix du président de la CAF pour ses réalisations exceptionnelles

Par ailleurs, la note explique dans le cadre de ce décret, que l’AMEE a été chargée de s’assurer de la qualité des audits énergétiques selon les normes et les bonnes pratiques en vigueur. Et lorsque « l’étude des rapports révèle des insuffisances, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique demande au consommateur d’inviter l’organisme d’audit à procéder à des investigations ou à des études et mesures complémentaires ».

Les actions réalisées…

Dans le cadre de ce décret, l’Agence a mis en place plusieurs actions afin de consolider davantage ce projet. Dans ce sens, l’AMEE a élaboré un questionnaire de déclaration des consommations qui a été mis en ligne sur son site officiel. Par ailleurs, une base de données des consommations énergétiques des entreprises industrielles et établissements a été également constituée. L’AMEE a aussi récolté les consommations énergétiques pour une centaine d’entreprises industrielles et de même pour une centaine d’établissements tertiaires.

« Les principaux résultats de ces différents audits réalisés ont permis de mettre en exergue plusieurs mesures d’efficacité énergétique comprenant des recommandations ne nécessitant pas d’investissements, des actions ne nécessitant que de faibles investissements et d’autres de plus grande envergure. La mise en œuvre de ces mesures permettrait d’améliorer l’efficacité énergétique de ces entreprises. Les résultats de ces audits ont également mis aussi en relief la possibilité de l’utilisation des énergies renouvelables. Ces actions d’économie d’énergie sont au nombre de plus de 100 actions », explique-t-on dans la note.

Lire aussi | Stratégie d’investissement. Ce que recommande la Cour des comptes

Plusieurs rapports d’audit énergétique obligatoire réalisés par des organismes d’audit agréés ont été transmis par le ministère à l’AMEE comme prévu par le décret. Ces rapports ont donné lieu à un potentiel et des mesures d’économies d’énergies annuelles en cours de mise en œuvre, comme suit :

Électriques de 38GWh/an,

– 4765,57/an tonnes de fuel et

– 357 tonnes de propane/an

– Une quantité de CO2 évitée de 50474,34 tonnes/an.

– Un investissement prévu de 105 millions de Dhs.

Rappelons que les demandes d’entreprises assujetties à l’audit obligatoire et ayant déclaré leur consommation énergétique à l’AMEE -certifié ISO 50001 sont reliées aux secteurs automobile, énergie, BTP, chimie-parachimie, matériaux de construction, agroalimentaire et sidérurgie.

Efficacité énergétique : les armes de l’AMEE !

La croissance verte est essentielle à la compétitivité des entreprises industrielles. L’utilisation féroce des ressources naturelles et la concurrence sur les marchés internationaux font de la décarbonisation non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité d’affaires pour toutes les entreprises et surtout pour les entreprises exportatrices. Le programme « TATWIR – Croissance verte », a été face à cette urgence climatique déployé à travers l’Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), pour accompagner les PME et TPE industrielles dans leurs démarches de développement de procédés et produits décarbonés et à appuyer l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes.

Dans le détail, au travers de ce programme, des missions de diagnostic énergétique ont été lancées pour développer la culture de gestion de l’énergie au sein des petites et moyennes entreprises et de mettre en place des mécanismes globaux de rationalisation énergétique adaptés à l’activité industrielle du client. Une vingtaine de diagnostics énergétiques ont été réalisés au niveau des entreprises industrielles. L’AMEE avait pour mission de donner un avis technique sur la qualité de ces rapports et d’accompagner des bureaux d’études référencés par MarocPME dans l’amélioration de leur qualité de service.

Lire aussi | La CGEM et la Bourse de Casablanca renforcent leur coopération

Dans le secteur de l’industrie, l’AMEE et l’ONUDI s’allient pour la mise en place du système de management de l’énergie. Ce programme a visé une vingtaine d’entreprises industrielles, une dizaine d’experts et une centaine de participants dans la mise en œuvre du Système de Management de l’Energie (SME) selon la norme NM ISO 50001 qui contribue à la consolidation d’une stratégie soutenable en matière d’environnement et d’énergie, ainsi que le renforcement de la compétitivité de l’économie des entreprises en termes de maîtrise de l’énergie et de l’impact sur le climat.

Notons que l’objectif de cet accompagnement consiste à créer un savoir-faire local sur l’ISO 50001, tout en développant les compétences des responsables et piloter la mise en place d’un SME conforme aux exigences du référentiel ISO 50001 et les préparer à la certification. Un guide d’études de cas intitulé « Accélérer l’adoption des systèmes de gestion de l’énergie par les industries marocaines » a été publié afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche environnementale.