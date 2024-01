Venezia Ice. Un nouveau remaniement du capital en vue

Le tunisien SPE Capital cherche à sortir de Venezia Ice. En effet, le gestionnaire de fonds d’investissement né d’un spin-off de la banque d’affaires tunisienne Swicorp, a mis en vente les 49% qu’il détient dans le capital du groupe fondé par Sghir Bougrine il y a vingt-cinq ans.

Accompagné par un des « big four » de la place en conseil financier, SPE Capital cherche ainsi à se départir d’un actif qui avait incarné, en 2015, son premier investissement au Maroc, en y injectant quelques quatre-vingt millions de dirhams pour soutenir sa croissance.

Lire aussi | Conseil de Bank Al Maghrib. Les arguments et les messages de Jouahri

Il faut dire que le véhicule concerné par cet «exit», en l’occurrence Intaj II, est un millésime de 2010, ce qui veut dire qu’il est en désinvestissement depuis au moins sept ans ! Et cela est une véritable épine dans les pieds de SPE Capital qui se concentre actuellement sur le déploiement de ses deux fonds d’investissement actifs, à savoir SPE French Small Cap et AIF I et qui souhaite, par conséquent, tourner la page d’Intaj II, censé être liquidé en 2020 ou 2021.

Rappelons que Venezia Ice est le leader marocain de la restauration – glacerie avec un réseau de points de vente qui totalise 45 unités à travers presque tout le territoire marocain et une unité de production de glace et de pâtisserie basée à la zone industrielle de Nouaceur (près de Berrechid).

Lire aussi | Conseil de Bank Al Maghrib. Les arguments et les messages de Jouahri

Après avoir traversé un véritable trou d’air en 2020 en marge de la crise du Covid-19, le groupe créé en 1998 a su reprendre le chemin de la croissance à partir de 2022. Une reprise que l’actionnaire institutionnel souhaite utiliser comme socle d’une nouvelle trajectoire de développement à vendre au nouvel acquéreur. A suivre.